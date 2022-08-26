逃犯殺警！法務部：典獄長拔官、逃犯2小時通緝、返家探親每日警局報到

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者許靖騏攝）

記者吳銘峯／台北報導

明德外役監逃犯林信吾犯下殺警重案，震驚社會。殉職員警的家屬連日來砲轟法務部、矯正署諸多疏失，「別再講輕飄飄官場文章」！法務部長蔡清祥26日親上火線，強調一定究責，先將明德外役監典獄長杜聰典調離現職，另外也要求監所逃犯2小時內就要完成通緝，返家探親的受刑人須每日到警局報到，以利掌握行蹤。

殉職員警曹瑞傑的叔叔出面痛罵矯正署：「逾假未歸四個字太沉重了！」、「是在家屬身上再灑大筆的鹽去刺痛」。另外殉職員警涂明誠的姊姊，也哭罵法務部、矯正署等機關，「別再講輕飄飄官場文章」！法務部、矯正署雖都立即提出回應，但似乎不能澆熄民眾的怒火。

法務部長蔡清祥26日親上火線，他強調，「法務部在案發之後，所做的很多檢討措施，絕對不是輕飄飄的，都是立即有效的作為。」他先說明本案究責部分，針對外役監通報檢方是否遲延，已經責成矯正署進行調查，並將明德外役監典獄長杜聰典調離現職；另外對於檢方收受通報後，竟遲未發布通緝，是否也有疏失，目前也責成台灣高等檢察署進行調查。

另外法務部也將進行一系列研討會，審酌是否修改《外役監條例》中的相關法規命令《外役監受刑人遴選實施辦法》、《外役監受刑人返家探視辦法》。此外，在修法完成前，對於通緝部分，法務部要求各監所在受刑人脫逃，立即通知警方協尋，發生後2小時內，報請檢方立即依法發布通緝。另外在外役監收容人返家探親，嚴加督導考核，除了回家立即向當地警察局報到外，每天亦須到警察局報到一次，監所隨時以視訊設備追蹤行蹤，返家探親動態，並留下紀錄。