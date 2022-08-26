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快訊／邊境最快9月底鬆綁　指揮中心14:00說明

▲▼8/24中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/26）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。針對國門要在怎樣的時機才能開放？王必勝昨晚回應，如果這一波BA.5疫情高峰過了，趨勢確定往下就可以開始，時間點估計在9月底或10月初。相關後續情況預期記者會中說明。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎昨在廣播節目表示，指揮中心對邊境管制的評估「有政治考量」。對此，王必勝昨晚接受《鏡新聞調查報告》專訪時回應，與其說是政治上的考量，他認為應該是實務面上的考量，所以開放的腳步可能要去多做各種專業上的評估。

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至於開放邊境可能會落在什麼時間點，王必勝透露，他自己的設想是說這一波BA.5如果到了高點，那趨勢確定往下時候，就可以開始做比較大幅度調整，時間點估計大概是9月底，晚一點可能到10月初。

發言人莊人祥昨日疫情記者會也表示，政治考量可能是誤會，因為入境檢疫一直是兼顧防疫經濟與觀光擬定的策略，若現在開放「0+7」，事實上可能會面臨一些問題，包括旅館住戶可能住不進去，另外機場篩檢也有問題，此外除了國際疫情，也要考量國內疫情做後續評估，「若要大幅度開放，在這波BA.5下降後比較有可能」。

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