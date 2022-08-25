30多歲女染疫後「胡言亂語」急送醫！併猛爆性心肌炎亡

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增37例死亡個案，當中最年輕個案為30多歲女性，沒有慢性病史，接種三劑疫苗，快篩陽性數天後突然出現噁心、嘔吐、頭暈、意識障礙、胡言亂語等情況送急診，收治加護病房搶救，6天後仍不幸死亡，死因是新冠病毒感染併猛爆性心肌炎及癲癇重積症。另也確認新增3例兒少重症，都是MIS-C，已經康復出院。





▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心今（25）日公布國內新增2萬8397例本土個案、308例境外移入，確診個案中新增37例死亡；另新增通報100例中重症，當中65例中症，35例重症。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為25例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、26例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月26日至8月22日，死亡日期介於5月19日至8月22日。

死亡個案最年輕為30多歲女性，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案沒有慢性病史，接種三劑疫苗，8/12快篩陽性確診，8/16出現噁心、嘔吐、頭暈、意識障礙、胡言亂語，當日從家中送醫，並於急診發生抽搐，因為疑似腦炎收治加護病房，給予瑞德西韋、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，住院後出現猛爆性心肌炎，經緊急救治仍病況惡化，於8/21過世。死因是新冠病毒感染併猛爆性心肌炎及癲癇重積症。

在特殊中重症方面，增加3起MIS-C，分別是2名兒童與1名青少年，當中又有一例屬於未曾確診但仍研判為MIS-C個案。羅一鈞說明，未曾確診新冠個案是8歲男童，沒有接種疫苗，無慢性病史，雖然沒有確診，但多名家人曾經在6、7月染疫。他從8/10起有發燒、嘔吐、腹痛，8/12至急診診斷急性腸胃炎住院，後續持續發燒且有結膜炎、草莓舌，雖然快篩PCR均陰性，N抗體、S抗體均陽性，顯示曾經感染，後續診斷MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物後好轉，8/18出院。

另一例5歲男童，無慢性病史，接種兩劑疫苗，7/18確診新冠，8/15起高燒、嘔吐、腹痛、喉嚨痛、頸部淋巴結腫、全身皮疹，8/17送急診，檢查有結膜炎等疑似MIS-C病徵，住院後心臟超因波檢查有冠狀動脈擴大，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物後好轉，8/22出院。

最後是一名13歲少女，打三劑疫苗，無慢性病史，8/3確診，8/8起全身紅疹、胸痛、心悸，8/10發燒至急診，檢查有急性肝炎等病徵，懷疑MIS-C住院。給予免疫球蛋白、類固醇等藥物後好轉，8/19出院。

▲8/25本土中重症與確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）



►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！