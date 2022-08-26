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王必勝曝開國門2階段！最快10月初「鬆綁入境人數、檢疫改0+7」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（26）日接受網路直播節目專訪進一步談到開國門時程表，他表示，如果如預期於9月底達到疫情高峰，觀察2週到10月初，屆時若確定疫情向下時，就會先處理「開放入境總人數」，接著再一併討論「開放旅行團」和「檢疫0+7」等措施。

▲▼指揮中心指揮官王必勝接受黃光芹專訪。（圖／翻攝《新聞不芹菜》）

▲指揮中心指揮官王必勝接受黃光芹專訪。（圖／翻攝《新聞不芹菜》）

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疫情籠罩超過2年半，各界都在關注開放國門腳步，針對開放邊境可能會落在什麼時間點，王必勝昨天接受《鏡新聞調查報告》專訪時回應，他自己的設想是說這一波BA.5如果到了高點，那趨勢確定往下時候，就可以開始做比較大幅度調整，時間點估計大概是9月底，晚一點可能到10月初。

不過，指揮中心日前公布國內疫情推估，這一波高峰將落在9月中下旬，是否等於在高峰時開國境？王必勝今早接受《新聞不芹菜》專訪進一步解釋，「不是高峰開放，是高峰過後疫情往下可以做」，但也強調不是10月初某天就全部都不管制，要一步一步、穩健的開放，並且把相關配套做好。

至於相關期程準備，王必勝說，如果如預期在9月底達到疫情高峰，觀察2週時間就會到10月初，真的確定疫情向下時，就會先處理開放入境總人數，接著才是開放旅行團，但是如果維持3+4檢疫勢必影響走團，所以接下來討論調整為0+7檢疫、以及入境採檢、簽證、總量管制還要不要持續等。

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