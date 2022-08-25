幼兒BNT後天開打！莊人祥：未打滿3劑保護力僅2~3成「莫德納優先」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

根據美國FDA評估緊急使用授權報告，幼兒輝瑞BNT疫苗的保護效力數據高於幼兒莫德納疫苗，引發家長選擇上疑慮。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，幼兒莫德納只需兩劑就完整接種，僅需1個月時間，幼兒BNT則要打三劑，整個過程要3個月，而且BNT如果只打2劑，在打完第3劑之前保護力不足。面臨下波BA.5，近期疫情已經開始上升，如果希望幼兒提早獲得保護，莫德納還是優先選擇。

根據二款幼兒新冠疫苗美國FDA評估EUA報告，莫德納數據顯示，6個月到23個月幼兒完整接種二劑疫苗後保護力可達50.6-53.5%、2歲到5歲以下完整接種二劑疫苗後保護力達28.5-36.8%；至於BNT，完整接種三劑後對6個月到23個月的幼兒有75.5%、2歲到5歲以下更有82.3%保護力。

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根據指揮中心建議，幼兒莫德納疫苗兩劑為完整接種基礎劑，間隔至少四週；幼兒BNT疫苗則需要打三劑才算完成基礎劑接種，第一劑和第二劑間隔至少四週，第二劑與第三劑間隔至少八週。

莊人祥說明，莫德納完成接種僅要一個月，BNT則要耗時三個月，而且就瞭解，BNT打完兩劑到第三劑之前這段時間，保護力僅有2~3成，保護程度不夠，讓有些人可能還是容易得到感染。

目前疫情開始上升，下一波BA.5疫情預期9月中下旬達高峰，莊人祥指出，要讓家中幼兒提早獲得保護，莫德納那還是優先選擇，至於BNT則會於27號會配送到各縣市、開始接種，如果民眾還是希望打BNT這也沒問題，但要考量有三個月的時間。

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