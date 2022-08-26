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「不愛她不是男人」　邱主任情史再被挖！前夫離奇死、遭狐精纏住

▲▼王三郎直撥拍賣的倉庫凌晨遭人闖入砸店，一旁的邱主任全程目擊。（圖／記者游宗樺攝）

▲王三郎（右）的倉庫凌晨遭人闖入砸店，一旁的邱子玹（左）全程目擊。（圖／記者游宗樺攝）

記者周亭瑋／綜合報導

直播網紅王三郎今晨於倉庫結束工作時，突遭惡煞闖入打傷，女友「邱主任」邱子玹（舊名：邱惠美）當時就在現場。談到邱主任，她與童仲彥那段前塵往事最為人津津樂道，阿童當年甚至當眾告白，直呼「不喜歡她就不是男人。」

淡出大眾視線的邱主任2020年間被拍到，與「直播天王」王三郎交往，兩人愛得高調，經常在臉書放閃，她也加入直播這一行，愛情、事業雙豐收；沒想到，這回遭惡煞砸店傷人，再度登上版面。

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▲▼王三郎直撥拍賣的倉庫凌晨遭人闖入砸店，一旁的邱主任全程目擊。（圖／記者游宗樺攝）

▲邱主任控訴，「真的沒有王法了」。（圖／記者游宗樺攝）

回顧邱主任那段轟轟烈烈的情史，2016年前台北市議員童仲彥被妻子李秀環指控，婚外情和家暴後，竟公然向邱主任告白，更一副理直氣壯地說「看到她，不喜歡的話，那就不是男人。」

不僅如此，當邱主任與「上海男」的擁吻照曝光後，童仲彥仍隔空喊話，「我是最傻的男人」，這也讓「童邱戀」再被推上輿論高峰

當年邱主任爆紅後，她的前一段婚姻也被起底，她前夫是做柴油、重油買賣生意，後來因男方的財務問題，加上情緒不穩定，兩人2013年簽字離婚。

「邱主任情史」再被挖出

▲「童邱戀」曾鬧出不小風波。（圖／ETtoday資料照、翻攝自子玹精品臉書）

離婚後，邱主任仍住在家中，直到10月22日兩人發生爭吵，她被對方趕出了家門；離奇的是，隔天是前夫生日，多名友人前去拜訪、喝酒慶生，不料24日上午，前夫被發現倒臥主臥室浴缸中，頭部浸水，已無生命跡象，儘管送醫後一度救回，最終仍宣告不治，年僅40歲。

在「童邱戀」炒得火熱時，2017年有媒體報導指稱，邱主任在大年初六時，前往新北市的宮廟進行超渡儀式，仙姑說她身邊跟著64個亡魂，包括前夫、愛女（她與前夫懷的女嬰）和姑媽等，還被一隻擁有6000年道行的狐狸精纏住。

▲邱主任離開童仲彥團隊後，投入直播事業。（圖／翻攝自臉書／菜市玹）

▲邱主任離開童仲彥團隊後，投入直播事業。（圖／翻攝自臉書／菜市玹）

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