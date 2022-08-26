「直播天王」王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法

▲王三郎（右）的倉庫凌晨遭人闖入砸店，一旁的邱子玹（左）全程目擊。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

擁有2萬8千名粉絲的「王三郎嚴選」直播倉庫凌晨遭多名惡煞砸店傷人，48歲的王三郎也遭打傷，警方在凌晨1時許獲報，蘆洲區民族路有人砸店傷人，到場發現包含王三郎在內共有3人被打傷，商品也被打爛，5名犯嫌則已騎車逃逸。事發時綽號「邱主任」的邱子玹（舊名：邱惠美）也在場，控訴對方「沒王法！」，更心疼被毆傷的王三郎。

據了解，凌晨1時許，王三郎位於民族路422巷的倉庫，遭5名惡煞分騎3輛機車，手持球棒從車庫衝入，還帶著油漆打算潑灑，一路砸到最裡面的辦公區域，不分青紅皂白直接當著王三郎面前砸桌，甚至朝王三郎跟一旁的員工一陣亂打，倉庫內商品也被打落毀損。

▲邱子玹控訴惡煞直接闖入砸店歐人，王三郎的雙手也遭打傷。（圖／記者游宗樺攝）

王三郎強調，自己並未與人結怨，平常直播都很順利，6年來也都沒跟什麼人有衝突，那些惡煞衝進來就滿口三字經髒話，拿著球棒開始砸商品跟打人，因為不認識對方，也不清楚對方動手原因，只知道，對方是在直播結束後沒多久就衝入砸店，應該是在等8名員工都快下班的時候來砸店。

邱子玹控訴，剛結束直播正在吃宵夜，突然衝來5人進來恐嚇我們，一直打人砸東西，「真的沒有王法了！」，連王三郎的雙手都被打傷，因為王三郎坐在辦公桌後面，倉庫後方也無退路，「今天是拿球棒，如果拿槍來呢？」，球棒一直往身上砸「存心要我們死嗎？」，員工原本想去保護，結果也都遭到攻擊。

邱子玹提到，昨（25日）原本要在電視購物台進行播出，電視台卻收到前東家的存證信函，認為王三郎侵害前東家的商標權，要求他們停止在電視購物台的播出，可是發生這種事情「你（前東家）是要恐嚇我們嗎？」、「有話不能好好講嗎？」，現在不能確定是誰下的指令，希望警方能協助幫忙釐清逮人。

▲店內商品遭砸落、毀損，惡煞帶來的酒精玻璃瓶也在離開時砸碎在車道上。（圖／記者游宗樺攝）

轄區警方於凌晨1時許獲報，出動大批警力趕往，發現5名犯嫌均已騎車逃逸，警方在現場查扣3支鋁棒、1支木棒及1罐油漆罐。毀損部分則有電風扇、桌子、手機支架及部分貨品，損失金額約1萬元。初步調查，疑似被害人與他人有生意上糾紛，已鎖定5名犯嫌，正全力追查下落，全案將依傷害、妨害秩序、毀損等罪嫌偵辦。

▲惡煞帶球棒闖入，倉庫內一片狼籍。（圖／記者游宗樺翻攝）