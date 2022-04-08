同行不喜歡邱主任！　直播天王護妻譙「你比垃圾還不如」挨告

記者葉國吏／綜合報導

「直播天王」王三郎日前與前東家987終止合作，沒想到前東家開直播說明原因時，卻出現有個「啵啵啵拍賣粉絲團」批評王三郎女友「邱主任」邱子玹。讓王三郎火大直接開直播罵對方，但「啵啵啵拍賣粉絲團」自稱被冒名，也在粉絲團發文回嗆。

▲直播天王王三郎跟其女友邱子玹直播。（圖／翻攝臉書／王三郎嚴選）

王三郎在3月26日時開直播說明拆夥始末，但在16分50秒的時候話峰一轉，直接點名「啵啵啵拍賣粉絲團」，表示該帳號刷版誣陷王三郎跟前東家拆夥是因為邱子玹害的。王三郎痛罵對方「你比垃圾還不如」、「一個大男人穿著紅內褲在那邊跳是有病喔。」

▲邱子玹（邱惠美）當年因擔任童仲彥服務處主任爆紅。（圖／翻攝臉書）

邱子玹原名邱惠美，曾經是台北市前議員童仲彥的服務處主任，當年童仲彥對她示愛「看到邱主任不喜歡她的話，那就不是男人」讓她爆紅。邱子玹近期則跟直播天王王三郎交往，2人也公開多次曬愛。

面對王三郎的指控，「啵啵啵拍賣粉絲團」也在臉書發文回擊，表示「你們活那麼大了，連查證都沒查證，以下粉絲團在上千人直播時公開叫我的粉絲團名跟說明我粉絲團的直播內容，已報案告到底公然侮辱罪跟毀謗罪，我不會和解。」

▼「啵啵啵拍賣粉絲團」自稱被冒名，在粉絲團發文回擊（圖／翻攝臉書）