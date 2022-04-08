　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

同行不喜歡邱主任！　直播天王護妻譙「你比垃圾還不如」挨告

記者葉國吏／綜合報導　

「直播天王」王三郎日前與前東家987終止合作，沒想到前東家開直播說明原因時，卻出現有個「啵啵啵拍賣粉絲團」批評王三郎女友「邱主任」邱子玹。讓王三郎火大直接開直播罵對方，但「啵啵啵拍賣粉絲團」自稱被冒名，也在粉絲團發文回嗆。

▲▼王三郎、邱子玹。（圖／翻攝臉書）

▲直播天王王三郎跟其女友邱子玹直播。（圖／翻攝臉書／王三郎嚴選）

王三郎在3月26日時開直播說明拆夥始末，但在16分50秒的時候話峰一轉，直接點名「啵啵啵拍賣粉絲團」，表示該帳號刷版誣陷王三郎跟前東家拆夥是因為邱子玹害的。王三郎痛罵對方「你比垃圾還不如」、「一個大男人穿著紅內褲在那邊跳是有病喔。」

▲▼王三郎、邱子玹。（圖／翻攝臉書）

▲邱子玹（邱惠美）當年因擔任童仲彥服務處主任爆紅。（圖／翻攝臉書）

邱子玹原名邱惠美，曾經是台北市前議員童仲彥的服務處主任，當年童仲彥對她示愛「看到邱主任不喜歡她的話，那就不是男人」讓她爆紅。邱子玹近期則跟直播天王王三郎交往，2人也公開多次曬愛。

面對王三郎的指控，「啵啵啵拍賣粉絲團」也在臉書發文回擊，表示「你們活那麼大了，連查證都沒查證，以下粉絲團在上千人直播時公開叫我的粉絲團名跟說明我粉絲團的直播內容，已報案告到底公然侮辱罪跟毀謗罪，我不會和解。」

▼「啵啵啵拍賣粉絲團」自稱被冒名，在粉絲團發文回擊（圖／翻攝臉書）

▲▼王三郎、邱子玹。（圖／翻攝臉書）

 

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡
王喜962字還原！5連陰來台落地轉陽　「我沒資格偷用健保」
快訊／艾薇兒被求婚了！巴黎鐵塔下曬「巨大愛心鑽戒」：永遠愛你
週末恐三颱共舞！今年首颱「馬勒卡」明生成　上看中颱大迴轉
嘉義重大死亡車禍！轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

同行不喜歡邱主任！　直播天王護妻譙「你比垃圾還不如」挨告

嘉義重大死亡車禍！轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

亮麗直播主為他爆氣　辱同行「喻為狗尿都美化」下場慘了

網路留言辱李沐晴「吃別人老公」　蘿莉塔出庭加碼爆料反挨轟

護理師幫插尿管驚見尻槍　他喊：我想XX！不起訴原因曝

快訊／大樓主委攀水塔檢查漏水　失足墜落「頭著地」送醫不治

高檔鵝肝開價7千　3年賣3596份全是假的...知名餐廳主廚慘了

搶貓大戰！她認養2幼貓「託友人照顧」　3年後返台要不回怒告

獨／確診司機送貨進北所　急篩管理員+收容人！40人PCR結果曝

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

賴皮龜酸8.72是P圖！直播沒看見　廖老大淡定：捐不捐100萬沒差了

未成年懷孕！貓爸是誰不知道 5個月虎斑照出3胎...愛媽嚇壞

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

同行不喜歡邱主任！　直播天王護妻譙「你比垃圾還不如」挨告

嘉義重大死亡車禍！轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

亮麗直播主為他爆氣　辱同行「喻為狗尿都美化」下場慘了

網路留言辱李沐晴「吃別人老公」　蘿莉塔出庭加碼爆料反挨轟

護理師幫插尿管驚見尻槍　他喊：我想XX！不起訴原因曝

快訊／大樓主委攀水塔檢查漏水　失足墜落「頭著地」送醫不治

高檔鵝肝開價7千　3年賣3596份全是假的...知名餐廳主廚慘了

搶貓大戰！她認養2幼貓「託友人照顧」　3年後返台要不回怒告

獨／確診司機送貨進北所　急篩管理員+收容人！40人PCR結果曝

每月5000傻扣10年賺爆273萬　7檔台股基金趁亂買

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

2022母親節必買「加大版」保養！碧兒泉奇蹟水64折　Melvita花粹送面膜限量20組

張育成連兩年開幕戰先發　全場熄火首安再等等

陳晨威光速跑壘險「越位」　錢公嗨喊「大隊接力」講完也笑了

不滿遭停權　俄羅斯退出聯合國人權理事會

美軍事首長：助台自衛　確保中知道攻台難以實現

輕症在家下週定案　「火燒屁股還試辦」專家曝1事最重要

歐盟通過禁止進口俄煤炭　G7祭出新制裁懲俄

收編後發現嚴重過敏　林萱瑜用愛包容貓女兒：牠是天使貓

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

社會熱門新聞

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

3年賣3596份全是假鵝肝　高檔餐廳主廚慘了

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

杰尼龜不認輸還狂酸　廖老大：100萬捐不捐無所謂

闆娘跟男伴激戰被偷拍　警方出面了

「未來男友」深夜擅闖寺院拍靈異片全遭判刑

安裝室外機意外墜樓　冷氣工人不治

即／北市信義區意外！男攀水塔跌落命危

即／大樓主委攀水塔檢查漏水　失足墜落送醫不治

同行不喜歡邱主任！　直播天王護妻譙挨告

更多熱門

相關新聞

簽約王三郎！澎恰恰帶貨2000萬進帳　林秉文「再籌850萬元」還債時間曝光

簽約王三郎！澎恰恰帶貨2000萬進帳　林秉文「再籌850萬元」還債時間曝光

「直播天王」王三郎加入PG Talk直播平台，以「郎來了」重新出發，今（30日）與澎恰恰出席簽約記者會，以一集25萬元邀請澎恰恰加入直播團隊，兩大平台80集直播帶貨共有2000萬進帳，簽約記者會上澎恰恰快閃離去，沒接受媒體訪問。好友林秉文也對澎恰恰的還債進度，做出最新回應。

王三郎合作澎恰恰開直播

王三郎合作澎恰恰開直播

夜市叫賣當工頭→百萬收入直播天王

夜市叫賣當工頭→百萬收入直播天王

關鍵字：

王三郎

讀者迴響

熱門新聞

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

快訊／艾薇兒被求婚了！巴黎鐵塔下曬「巨大愛心鑽戒」

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

豆腐頭藏針孔！她慘被前男友監視崩潰

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

「運動」沒鎖門！女友阿嬤撞見嗨笑：愛叫啦

地震警報狂響！她見男友舉動崩潰取消婚宴

小S班底身份起底！交往韓團挨酸　現男友「也是偶像」

3年賣3596份全是假鵝肝　高檔餐廳主廚慘了

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

劉畊宏夫婦直播在家做運動　被判「打擦邊球」遭中斷

戀愛中容易忽冷忽熱的3大星座

更多

最夯影音

更多
(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面