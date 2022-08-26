快訊／「王三郎嚴選」倉庫遭砸！警三重埋伏　逮捕3嫌到案

▲「直播天王」王三郎倉庫凌晨遭砸，警率先逮捕3嫌。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺、莊智勝／新北報導

直播網紅王三郎今(26日)凌晨於倉庫結束直播工作時，突遭惡煞闖入打傷，警方凌晨1時許接獲通報到場後，發現嫌犯已經騎車逃逸；專案小組以車追人，於三重區龍濱路發現機車停放，因此開始埋伏，並先行逮捕李嫌(21歲)、程嫌(19歲)、鄭嫌(20歲)等3人到案，現正持續追查其他共犯中。

據了解，「王三郎嚴選」擁有2萬多名粉絲，今凌晨1時許，王三郎位於民族路422巷的倉庫突遭5名惡煞分騎3輛機車、手持球棒從車庫衝入，還帶著油漆打算潑灑，一路砸到最裡面的辦公區域，不分青紅皂白直接當著王三郎面前砸桌，甚至朝王三郎跟一旁的員工一陣亂打，倉庫內商品也被打落毀損。

王三郎強調，自己並未與人結怨，平常直播都很順利，6年來也都沒跟什麼人有衝突，那些惡煞衝進來就滿口三字經髒話，拿著球棒開始砸商品跟打人，因為不認識對方，也不清楚對方動手原因，只知道，對方是在直播結束後沒多久就衝入砸店，應該是在等8名員工都快下班的時候來砸店。

邱子玹控訴，剛結束直播正在吃宵夜，突然衝來5人進來恐嚇我們，一直打人砸東西，「真的沒有王法了！」，連王三郎的雙手都被打傷，因為王三郎坐在辦公桌後面，倉庫後方也無退路，「今天是拿球棒，如果拿槍來呢？」，球棒一直往身上砸「存心要我們死嗎？」，員工原本想去保護，結果也都遭到攻擊。

警方獲報出動大批警力趕往，但到場時5嫌均已騎車逃離，現場查扣3支鋁棒、1支木棒及1罐油漆罐。經專案小組以車追人，凌晨於三重區龍濱路發現機車停放，進而埋伏逮捕李、程、鄭3嫌。3人初步供詞均避重就輕，表示因李嫌購買商品價格過高，及不滿王三郎直播時口氣臭屁，才會想給他一個教訓。但對於這一說法，警方仍存疑，後續將持續深入追查，全案依傷害、妨害秩序、恐嚇、毀損等罪嫌移送新北地檢偵辦。

▲王三郎倉庫被砸，妻子邱子玹全程目擊。（圖／記者游宗樺攝）