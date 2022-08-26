解放軍三軍首次同時參加「東方」演習　宋忠平：中俄震懾域外勢力

▲中俄聯合軍演，「東方-2022」演習 。（示意圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

「烏俄衝突」尚未落幕，根據中俄兩軍年度合作計劃及雙方共識，解放軍近日抽組部分兵力赴俄羅斯參加「東方-2022」演習。根據大陸國防部昨25日發布的資訊，此次解放軍赴俄參演兵力包括陸海空三軍力量，這也是解放軍三軍首次同時參加俄羅斯組織的演習。大陸軍事專家分析，中俄聯合軍演除了深化合作，也是「震懾某些不懷好意的域外勢力、反對霸權主義。」

針對「東方-2022」演習，大陸國防部新聞發言人譚克非大校昨介紹，中方陸空參演力量已到達指定地域，相繼完成兵力集結、野戰營區開設和現地勘察等，並陸續開展適應性飛行訓練；海上參演力量與俄艦海上會合後，開展了通訊等課目演練。

譚克非強調，「中國軍隊赴俄參加『東方-2022』演習，旨在深化和參與各國軍隊之間的務實友好合作，提升參演各方戰略協作水平，增強共同應對多種安全威脅的能力。

2018年8月下旬，中國軍隊首次赴俄羅斯參加「東方-2018」戰略演習，派出約3200人、900多台各型武器裝備、30架固定翼飛機與直升機參演。相比上一次，解放軍這次出動海上力量，也是陸海空三軍兵力首次同時參加俄羅斯組織的演習。

俄羅斯定於8月30日至9月5日在東部軍區舉行「東方-2022」首長司令部戰略演習。此次演習將由俄軍總參謀長指揮。「東方-2022」的實兵演練行動將在俄東部軍區內的13個訓練場進行，此外，還包括位於南千島群島（日本稱北方四島）的訓練場。

除東部軍區部隊外，俄空降兵、遠程航空兵、軍事運輸航空兵部隊和部分外國軍人也將參加本次演習。印度、白俄羅斯、塔吉克斯坦、蒙古國等國也派出兵力參演。

▲ 除解放軍東部軍區部隊外，俄羅斯、印度、白俄羅斯等國也派出兵力參演。（圖／翻攝 大陸國防部官微）

對於解放軍陸海空三軍兵力首次同時參加俄羅斯組織的演習。《環球時報》引述軍事專家張學峰分析，「這表明中國軍隊能夠不受外部形勢干擾，根據自身安全需要和相關訓練安排，決定在什麼時間、和誰、參加什麼樣的演習。」

軍事專家宋忠平認為，解放軍陸海空三軍兵力首次同時參加俄羅斯組織的演習是中俄軍事合作持續深化的表現。近年來，中俄在政治、經濟、軍事等各個領域深化交流。

他進一步說，「中俄在軍事領域的合作主要是為了維護地區和平與穩定，從上合框架內組織聯合反恐演習到中俄海上聯演、海空戰略巡航等，中俄之間的軍事合作是全方位的。」

宋忠平表示，中俄聯演聯訓，一方面是彼此學習。另一方面，中俄都是世界上有重要影響力的軍事大國，兩國的軍事合作對於維護地區和平與穩定。「尤其是震懾某些不懷好意的域外勢力、反對霸權主義，都會帶來幫助，這也是一種決心和意志的顯示。」