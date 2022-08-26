獨／解放軍今連2天實彈軍演！　台商直擊嚇到「解放軍車隊」沒盡頭

記者任以芳／北京-漳州報導

美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）昨25日率團訪台，解放軍於今（26）日於福建沿海舉行實彈演習。這次軍演消息尚未公布前，漳州台商伍先生今向《東森新媒體ETtoday》記者提供之前拍到的畫面。他稱，這次陣仗更大，「沈海高速公路內線第二車道，長長一整排全是解放軍軍車，完全看不到盡頭，超過上百輛卡車載著軍武往福州廈門走。」當時他以為只是例行集結，事後看到大陸軍方宣布莆田軍演消息，才恍然大悟。

傳出裴洛西訪台期間，台商伍先生在漳州港一帶已經感受緊張氛圍。當時連續兩星期不斷看到解放軍車隊集結，經常看到炮車、坦克車，甚至還有裝飛彈的車子經過。

相較這次莆田軍演集結的車隊，他說，「這次陣仗更大！車隊根本沒盡頭，看得心裡很緊張。」

▲ 福建莆田海事局公告實彈軍演當天，台商直擊解放軍車隊集結直奔福州廈門方向，看不見盡頭。（圖／台商提供）

伍先生指出，他24日下午2點多從漳州港出發，附近出現大批武警交管，接著他開上沈海高速公路，一路見到左手邊車道都是解放軍軍車，剛開始不以為意，怎知越開越發毛，大規模的軍車車隊完全看不見盡頭，隊伍「超級長」，很有秩序的等速朝福州廈門方向前進。據了解，這條高速公路也會到莆田。

根據他提供畫面顯示，大部分都是軍用卡車，上面載裝一些物品用網子覆蓋，還有不少舉重車，偶而有超車的都是載軍武的卡車。大概半小時路程，伍先生目擊好幾台疑似ZBD-05兩棲突擊車，還有一些裝備車經過。

▲ 台商直擊多台疑似「ZBD-05兩棲突擊車」。（圖／台商提供）

據大陸軍方公開資料顯示，ZBD-05兩棲突擊車的水上運動速度有突破性提高，可以縮短搶灘登陸過程中暴露在敵人火力中的時間。這是目前全世界現役唯一的滑板結構兩棲裝甲車輛，也是解放軍海軍陸戰隊的重要武器之一。

伍先生說，「當時還納悶對台軍演不是已經結束，怎麼還有大量軍車集結，以為是例行演訓或移防。直到福建莆田海事局同天傍晚24日公告，26起連兩天在福建沿海實彈演習，才知道是為了演習這件事。」

▲ 台商直擊解放軍車隊陣仗龐大，看不見盡頭。（圖／台商提供）

據了解，福建莆田海事局24日公告，8月26日上午6點至晚間9點、8月27日上午6點至晚間9點，將在福清市沙埔鎮目魚島附近海域、莆田市南日鎮東月嶼附近海域進行「實彈演練」，將禁止一切船舶進入。

就在宣佈軍演同時，國民黨副主席夏立言同日24日晚間在江蘇崑山，與海協會會長張志軍進行餐敘，並當面表達不滿解放軍軍演、農漁產輸入遭阻等議題。遭到民進黨砲轟，「中共當局不僅一方面要你卑躬屈膝，一方面仍然不會手軟照樣打你。」

但不願具名北京涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》記者表示，「照常理，這段期間就是解放軍例行軍演的密集期。如果說莆田軍演時間是巧合，也可以說是給美國訊號，跟國民黨關聯性比較小，主要還是『劍指』美國官員近期密集訪台的行為。」

▲大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

美議員昨訪台當天，大陸國防部發言人譚克非強硬表態，近期組織一系列軍事行動，就是對「台獨」分裂分子和外部勢力干涉的震懾懲戒。搞「台獨」只會將台灣推入災難深淵，只會給台灣同胞帶來深重禍害。

他強調，「我們正告民進黨當局和『台獨』分裂勢力，如果執迷於挾洋自重、謀『獨』挑釁不悔改、不收手，我們將繼續以行動說話，堅決予以反制。」

繼裴洛西訪台後，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基於14日率團來台訪問兩天，緊接著美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）訪問團專機於昨25日深夜11點45分抵達台北松山機場。相隔14年再次訪台，她在推特發文，「我剛降落在台灣，想給北京傳達一個訊息，我們不會被威嚇」。

▼我外交部北美司司長徐佑典在松指部歡迎美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn, R-TN）。（圖／外交部）