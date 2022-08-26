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大陸 大陸焦點 特派現場

獨／解放軍今連2天實彈軍演！　台商直擊嚇到「解放軍車隊」沒盡頭

記者任以芳／北京-漳州報導

美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）昨25日率團訪台，解放軍於今（26）日於福建沿海舉行實彈演習。這次軍演消息尚未公布前，漳州台商伍先生今向《東森新媒體ETtoday》記者提供之前拍到的畫面。他稱，這次陣仗更大，「沈海高速公路內線第二車道，長長一整排全是解放軍軍車，完全看不到盡頭，超過上百輛卡車載著軍武往福州廈門走。」當時他以為只是例行集結，事後看到大陸軍方宣布莆田軍演消息，才恍然大悟。

傳出裴洛西訪台期間，台商伍先生在漳州港一帶已經感受緊張氛圍。當時連續兩星期不斷看到解放軍車隊集結，經常看到炮車、坦克車，甚至還有裝飛彈的車子經過。

相較這次莆田軍演集結的車隊，他說，「這次陣仗更大！車隊根本沒盡頭，看得心裡很緊張。」

▲▼ 福建莆田海事局公告實彈軍演當天，台商直擊解放軍車隊集結直奔福州廈門方向，看不見盡頭。（圖／台商提供） 。（圖／台商提供）

▲▼ 福建莆田海事局公告實彈軍演當天，台商直擊解放軍車隊集結直奔福州廈門方向，看不見盡頭。（圖／台商提供） 。（圖／台商提供）

▲ 福建莆田海事局公告實彈軍演當天，台商直擊解放軍車隊集結直奔福州廈門方向，看不見盡頭。（圖／台商提供） 

伍先生指出，他24日下午2點多從漳州港出發，附近出現大批武警交管，接著他開上沈海高速公路，一路見到左手邊車道都是解放軍軍車，剛開始不以為意，怎知越開越發毛，大規模的軍車車隊完全看不見盡頭，隊伍「超級長」，很有秩序的等速朝福州廈門方向前進。據了解，這條高速公路也會到莆田。

根據他提供畫面顯示，大部分都是軍用卡車，上面載裝一些物品用網子覆蓋，還有不少舉重車，偶而有超車的都是載軍武的卡車。大概半小時路程，伍先生目擊好幾台疑似ZBD-05兩棲突擊車，還有一些裝備車經過。

▲▼ 福建莆田海事局公告實彈軍演當天，台商直擊解放軍車隊集結直奔福州廈門方向，看不見盡頭。（圖／台商提供） 。（圖／台商提供）

▲ 台商直擊多台疑似「ZBD-05兩棲突擊車」。（圖／台商提供）

據大陸軍方公開資料顯示，ZBD-05兩棲突擊車的水上運動速度有突破性提高，可以縮短搶灘登陸過程中暴露在敵人火力中的時間。這是目前全世界現役唯一的滑板結構兩棲裝甲車輛，也是解放軍海軍陸戰隊的重要武器之一。

伍先生說，「當時還納悶對台軍演不是已經結束，怎麼還有大量軍車集結，以為是例行演訓或移防。直到福建莆田海事局同天傍晚24日公告，26起連兩天在福建沿海實彈演習，才知道是為了演習這件事。」

▲▼ 福建莆田海事局公告實彈軍演當天，台商直擊解放軍車隊集結直奔福州廈門方向，看不見盡頭。（圖／台商提供） 。（圖／台商提供）

▲ 台商直擊解放軍車隊陣仗龐大，看不見盡頭。（圖／台商提供） 

據了解，福建莆田海事局24日公告，8月26日上午6點至晚間9點、8月27日上午6點至晚間9點，將在福清市沙埔鎮目魚島附近海域、莆田市南日鎮東月嶼附近海域進行「實彈演練」，將禁止一切船舶進入。

就在宣佈軍演同時，國民黨副主席夏立言同日24日晚間在江蘇崑山，與海協會會長張志軍進行餐敘，並當面表達不滿解放軍軍演、農漁產輸入遭阻等議題。遭到民進黨砲轟，「中共當局不僅一方面要你卑躬屈膝，一方面仍然不會手軟照樣打你。」

但不願具名北京涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》記者表示，「照常理，這段期間就是解放軍例行軍演的密集期。如果說莆田軍演時間是巧合，也可以說是給美國訊號，跟國民黨關聯性比較小，主要還是『劍指』美國官員近期密集訪台的行為。」

▲▼大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

▲大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

美議員昨訪台當天，大陸國防部發言人譚克非強硬表態，近期組織一系列軍事行動，就是對「台獨」分裂分子和外部勢力干涉的震懾懲戒。搞「台獨」只會將台灣推入災難深淵，只會給台灣同胞帶來深重禍害。

他強調，「我們正告民進黨當局和『台獨』分裂勢力，如果執迷於挾洋自重、謀『獨』挑釁不悔改、不收手，我們將繼續以行動說話，堅決予以反制。」

繼裴洛西訪台後，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基於14日率團來台訪問兩天，緊接著美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）訪問團專機於昨25日深夜11點45分抵達台北松山機場。相隔14年再次訪台，她在推特發文，「我剛降落在台灣，想給北京傳達一個訊息，我們不會被威嚇」。

▼我外交部北美司司長徐佑典在松指部歡迎美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn, R-TN）。（圖／外交部）

▲▼外交部北美司司長徐佑典代表我國政府在松指部歡迎美國聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn, R-TN）。。（圖／外交部）

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