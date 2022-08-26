大陸海關否認放鬆邊境防控　仍須提供PCR陰性證明才可登機

▲新版健康申明卡的格式內容。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸海關總署8月25日宣佈，將於8月31日零時啟用第九版《中華人民共和國出／入境健康申明卡》，其中取消了對出入境人員核酸檢測資訊的申報要求，有網友解讀為「入出境起飛前不須再做核酸檢測」。不過，大陸海關總署26日也表示，旅客在入境前還是須提供核酸檢測陰性證明方可登機。

大陸海關總署口岸監管司負責人就健康申明卡改版作出回應，「取消了部分申報項目，目的是便於旅客入境申報和提高通關效率。」

負責人還表示，「此次健康申明卡改版不是放鬆防控要求，而是旨在提高申報效率。根據國務院聯防聯控機制規定，旅客在入境前按照外事部門要求須提供核酸檢測陰性證明方可登機，在入境時須接受海關檢疫，在入境後由地方聯防聯控機制實施隔離醫學觀察。因此，入境疫情防控要求沒有實質性變化。」

大陸海關總署表示，將繼續毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，「堅決守牢口岸疫情防線，同時為更好促進中外人員往來和對外合作創造最大可能的便利」。

此前，大陸海關總署8月25日宣佈，將於8月31日零時啟用第九版《中華人民共和國出／入境健康申明卡》。

其中，改版包括了3大重大改變，一是取消了對出入境人員核酸檢測資訊、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。二是對以往出入境人員容易產生疑問的項目進行了完善或調整，更利於出入境人員理解和填寫。三是增加了線上確定《採樣知情同意書》的功能，更加方便進出境旅客簡化現場檢疫流程，共同做好口岸一線衛生檢疫工作，保護好身後祖國和人民的健康安全。