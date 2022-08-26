殲-20空中展示高難度戰術動作　長春航展解放軍飛行隊彩煙揭幕

記者魏有德／綜合報導

解放軍空軍開放活動暨長春航展今（26）日正式開幕，由解放軍空軍天之翼飛行隊、紅鷹飛行隊及八一飛行隊空中表演拉開序幕。此外，包括殲-20、殲-16及運-20等解放軍空軍主戰力和新式裝備皆在活動首日上午進行空中戰術動作表演，讓現場觀眾一飽眼福。

▲殲-20戰機在2022長春航展上獻技。（圖／CFP）

《央視》報導，殲-20戰機在長春航展飛行表演中亮相，完成大仰角穿雲、空中急轉、水平及垂直動作連貫展示等多項高難度戰術動作。受到長春下雨的天氣影響，原定殲-20戰機雙機表演的環節也改為單機展示。

▲解放軍紅鷹飛行表演隊。（圖／CFP）

這場空中表演是由代號「鯤鵬」的運-20擔綱壓軸演出任務，運-20起飛後，在活動場地範圍內低空盤旋，展現低速飛行的性能，對於在空投或空降時，可以散佈在較狹小的範圍內，具有很高的戰術價值，也讓到場的觀眾近距離觀看，感受巨大機身帶來的震撼力。

▲運-20運輸機展示低速飛行特性。（圖／CFP）

此外，觀賞性極佳的解放軍空軍空軍八一飛行表演隊、航空大學「紅鷹」飛行隊、「天之翼」飛行表演隊則是以特技飛行表演穿插在活動首日上午的飛行表演中。

▲解放軍八一飛行隊。（圖／CFP）

公開資訊顯示，2022年空軍航空開放活動暨長春航空展自26日起至30日止。活動包括飛行展、裝備展、通用航空器展、企業展和吉林主題展，共設有吉林主題館、航空工業館、通用航空館、航天科普館、空軍主題館、沈浸式體驗館等6個室內展館，室外則有空軍裝備展區、通航飛機展區等。