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國民黨控親信家族得標台水標案　蔡適應陣營反批裝睡的人叫不醒

▲民進黨提名蔡適應參選基隆市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨基隆市長參選人蔡適應。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立法院黨團日前質疑，民進黨基隆市長參選人蔡適應讓親信家族公司一再得標台灣自來水公司換管工程案，蔡適應競選團隊執行總幹事林明智25日反批，國民黨基隆市長參選人謝國樑在2012年連任立委，馬上就開公司是什麼心態，請國民黨立法院黨團不要裝睡，裝睡的人叫不醒。

蔡適應競選辦公室晚間發布新聞稿指出，蔡適應昨天已經說明過了，國民黨立法院黨團不要裝睡，尤其國民黨立委李德維的妻子開設科技公司，長期承攬中華電信的業務，「我們是不是也可以懷疑李德維是該公司的門神？她的老婆是白手套？」國民黨別裝作看不見。

林明智認為，國民黨應該好好檢視自家候選人，包括謝國樑在2012年連任立委後，馬上就開公司是什麼心態，宜蘭縣長林姿妙現在涉及的貪汙和財產來源不明，謝國樑卻到現在都不敢批評一句話，「是因為曾任立委的謝國樑，自己的資金來源都可能有問題嗎？」

林明智還說，謝國樑用700萬元資本額的金星公司，2018年可以借1億元出去，其中有美金及新台幣，這些錢怎麼來的、美金怎麼換的，又是透過什麼金流放貸出去的，謝國樑要不要說清楚講明白。

林明智表示，蔡適應當選立委後努力改善基隆的漏水率，並且致力於高地供水改善，汰換老舊自來水管線，這些都已經使用超過20、30年，甚至還有日治時代到現在都沒換過的水管。

林明智指出，根據台灣自來水公司的數據，基隆市2012年的漏水率為32.3%，2021年底已經降低至22.89%，蔡適應協調各單位努力降低漏水率，國民黨執政擺爛不作為、不換管，放棄基隆，如果國民黨還有羞恥心，就不應該潑髒水到努力做事、幫國民黨收爛攤的蔡適應身上。

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