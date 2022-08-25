林智堅論文「雙殺」　藍營：挺抄襲3人組快向桃園人道歉！

▲桃園市議會國民黨團要求「挺抄襲3人組」向桃園人道歉！（圖／黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新竹市前市長林智堅論文被台大、中華大學相繼認定是抄襲，桃園市議會國民黨團25日召開記者會，全力砲轟當初挺抄襲最力的蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、桃園市長參選人鄭運鵬，呼籲「挺抄襲3人組」公開向桃園市民道歉。黨團總召徐其萬表示，雖然林智堅已退選，「挺抄襲3人組」毫無誠信，應向桃園市民道歉。

市議員梁為超不滿表示，鄭運鵬「瞎挺」無誠信的林智堅始終不道歉，沒有誠信就沒有資格選市長，要求鄭運鵬儘快向市民道歉。黨團執行長、市議員徐玉樹說，前立委鄭寶清的誠信相對鄭運鵬好太多了，只可惜得不到民進黨中央支持，在林智堅學位「雙殺」以後，力挺抄襲的鄭運鵬不願認錯道歉，等同林智堅一樣沒有誠信，鄭運鵬如要持續參選，就必須向市民道歉。

「這不是學歷問題，而是誠信及道德問題」。市議員舒翠玲抨擊，當初蔡英文總統、鄭市長及鄭運鵬，為了政黨選舉利益，是非不明、黑白不分，力挺說謊、人格、誠信破產的林智堅，破壞桃園市民對道德基本要求及期待，也摧毀台大、中華大學的信譽。

出席的黨團市議員，要求挺抄襲3人組蔡英文、鄭文燦、鄭運鵬，誠實面對自己的錯誤，公開站出來向桃園市民道歉。並呼籲桃園市民，唾棄力挺抄襲及對桃園市沒有任何貢獻的桃園市長參選人鄭運鵬。今天的記者會，共有黨團總召徐其萬、副召集人黃婉如、執行長徐玉樹、黨團市議員梁為超、舒翠玲等人出席。