搶攻婦女票！陳時中開撩問「你們愛我嗎」　婆媽嗨翻高喊「愛！」

▲陳時中出席阿中姊妹粉紅派對。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長選舉各方矚目，民進黨台北市長參選人陳時中參選以來積極搶攻各方票源，不只是傳統的年齡層劃分，還積極搶攻青年、同志、婦女等族群。25日下午，陳時中特別打上粉色領帶，出席「阿中姊妹粉紅派對」，聽取婆媽對市政規劃的建議。陳時中說，這是要把婦女票組織起來。

陳時中今天下午身穿白色西裝搭配粉色領帶，出席由民進黨台北市黨部舉辦的「阿中姊妹粉紅派對」，現場聚集約300名婦女歡迎陳，而陳則是自拍、簽名來者不拒。會前堵訪時表示，今天不是要搶婦女票，而是要把婦女票組織起來。

陳時中致詞說，對於相關的婦女政策其實蠻清楚的，因為他在衛生福利部時是基金會的董事長，跟相關的婦權、女性先鋒都有相當的來往，也知道他們的想法，也都溝通無礙。

陳時中提到，對於少子化、長照的一些政策，也積極在想，大家如果有任何想法都可以提出來；陳還說，希望婦女可以站出來支持他，讓相關婦女政策能夠更落實。

陳時中接著打趣說，許多人說他沒有婦女緣，他覺得怪怪的，因此詢問「你們愛我嗎？」台下隨即報以熱烈的「愛！」陳時中聽到後先是感謝大家，再將現場分為左、右兩邊，各問一次「你們愛我嗎？」讓現場氣氛嗨翻。