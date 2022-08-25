送7歲孩上學挨撞妻慘死　警到場一看大驚：2車安全氣囊都沒爆

▲黑色轎車突然變換車道，後車反應不及追撞，2車翻覆安全氣囊都沒爆。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市25日上午9時許，1台黑色自小客車駕駛，載著妻小行經水源快速道路，但因變換車道時遭後方白色自小客車追撞，2台車當場翻覆，黑色自小客車上3人受傷，其中副駕駛座的妻子搶救後宣告不治，警方事後調查，翻覆的2車安全氣囊都沒有爆，並無起到保護作用。

警方調查，56歲的黃姓男子，在25日上午9時許，開著黑色自小客車，載著妻準備送7歲的小孩前往學校上課，但是途中行經水源快速道路，因變換車道的關係，與後方的41歲潘姓男子所駕駛的白色轎車發生碰撞，2台車當場翻覆。

▲2車追撞翻覆，造成3人送醫1人身亡的慘劇，警方發現，現場2車翻覆安全氣囊都沒爆。（圖／記者邱中岳翻攝）

白色自小客車上的潘姓駕駛自行脫困並無大礙，但黑車上3人也均受傷，其中副駕駛座的妻子則傷勢嚴重，當場沒有呼吸心跳，緊急送往醫院搶救後仍宣告不治，2車駕駛經過酒測後，酒測值為0，警方也將釐清相關肇事原因。

但白車駕駛表示，當時正要前往新店上班，但因前方黑色轎車變換車道，雖然有打方向燈，但是速度太快造成反應不及，所以才會撞上黑色轎車，但警方則表示，現場2台車的安全氣囊都沒有炸開，所以沒有起到保護作用，才會讓車禍傷勢更嚴重。