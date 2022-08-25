　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曾說「反對判死」…游錫堃見凃姊哭吼：廢死滾去18層地獄！反應曝光

記者黃彥傑、戴若涵／台南報導

台南市殺2兩警命案，震驚社會！2位殉職員警曹瑞傑、凃明誠的靈堂分設於台南市立殯儀館景福廳及景德廳。立法院長游錫堃25日上午前往慰問家屬時，面對凃明誠姊姊悲憤哭吼，「廢死都滾去18層地獄」，游錫堃表示，自己講的話會負責，願意接受社會公評。

▲▼游錫堃慰問殉職警家屬，被問廢死議題皺眉沉重回應。（圖／攝影中心攝，下同）

▲游錫堃慰問殉職警家屬，被問廢死議題皺眉沉重回應。（圖／攝影中心攝，下同）

游錫堃25日上午赴靈堂慰問殉職員警家屬，凃明誠大姊面對媒體訪問時氣憤飆罵法務部長、矯正署長「不要再講輕飄飄的官場文章」，談及兩名員警慘死荒郊野外時，更一度崩潰痛哭，游錫堃見狀趕緊出言安撫，要凃姊慢慢講、冷靜講，外界才知道她想表達什麼。

凃姊稍加冷靜後表示，「這一句話是我代表受害遺屬的心情講的，代替每個晚上流眼淚睡不著的受害遺屬說」，接著再悲憤怒吼，「XXX的廢死團體，都給我滾去18層地獄。」

▲▼游錫堃慰問殉職警家屬，被問廢死議題皺眉沉重回應。（圖／攝影中心攝，下同）

廢死議題近日也因爆發殺警案，再度掀起討論，而游錫堃案發當天接受媒體訪問時曾稱，感到很不捨，警察同仁都非常辛苦，「我們的治安就是靠警察同仁，像這樣的通緝犯竟然敢一下就殺掉兩位警察，我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑，不應該殺警察！」

眼見情緒激動的凃姊，游錫堃面對媒體追問如今的想法為何時，他皺眉沉重回應，「有關這部分，我也是政治人物，我講的話我負責任，去接受社會公評，我現在沒有繼續要在這個議題，我該講的話都已經講完，謝謝大家」並強調，「家屬最核心還是以後不要再發生類似遺憾，該修法的修法。」

▲▼游錫堃慰問殉職警家屬，被問廢死議題皺眉沉重回應。（圖／攝影中心攝，下同）

►高純度精華一敷有感！「自然美BIO UP女神面膜」激殺1680元

ET快訊
三寶害命！直跨槽化線迴轉　騎士撞噴一圈慘死
余苑綺29日告別式流程公開　她親托夢「壽衣款式」
裝潢半年卻掛售！　新餐廳因為「騎樓機車」不開了
18歲辣妻外遇「喜歡被男人玩」　綠夫怒告要求：每天%1次
iPhone 14要來了！盤點十大亮點　規格、價錢全都爆
爸媽送7歲孩上學挨撞！　「2車翻覆」妻慘死　
姓林排第2　高雄「這姓氏」多爆！有人秒笑：同事好幾個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

以戰逼和！小三告正宮竊錄私人對話求償百萬　法官挺大老婆判免賠

三寶害命影片曝！直跨槽化線迴轉　騎士找工作竟魂斷台3線

18歲嫩妻偷吃自爆「喜歡被男人玩」　綠夫開吉要和她每天％一次

台電輸了！中火硼超標20倍　更一審維持判罰6000萬

「2狀況」開槍不用寫報告　警政署再挺基層：補助涉訟律師費

送7歲孩上學挨撞妻慘死　警到場一看大驚：2車安全氣囊都沒爆

曾說「反對判死」…游錫堃見凃姊哭吼：廢死滾去18層地獄！反應曝光

3小時犯2案！暴力男對路人踹打+吐口水　檢起訴建請加重其刑

中古車行內分裝K他命　虔誠藥頭遭逮「求神明保平安」...結果慘了

「小姐加個LINE」東區長髮女嚇壞狂逃！搭訕男尾隨喊叫下場曝

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

逆向被按喇叭暴怒！　惱羞男抽鐵棍飆國罵

以戰逼和！小三告正宮竊錄私人對話求償百萬　法官挺大老婆判免賠

三寶害命影片曝！直跨槽化線迴轉　騎士找工作竟魂斷台3線

18歲嫩妻偷吃自爆「喜歡被男人玩」　綠夫開吉要和她每天％一次

台電輸了！中火硼超標20倍　更一審維持判罰6000萬

「2狀況」開槍不用寫報告　警政署再挺基層：補助涉訟律師費

送7歲孩上學挨撞妻慘死　警到場一看大驚：2車安全氣囊都沒爆

曾說「反對判死」…游錫堃見凃姊哭吼：廢死滾去18層地獄！反應曝光

3小時犯2案！暴力男對路人踹打+吐口水　檢起訴建請加重其刑

中古車行內分裝K他命　虔誠藥頭遭逮「求神明保平安」...結果慘了

「小姐加個LINE」東區長髮女嚇壞狂逃！搭訕男尾隨喊叫下場曝

《男戰士》全是神界對決！舞者嗆：你死定了　評審銀赫、佑榮看傻

LIVE／中秋連假遇BA.5疫情高峰　指揮中心最新說明

吳兆絃滑手機「巨大木板突倒下」！　回看驚險瞬間：在那就毀容了

行政院通過112年度預算　歲出2.71兆創史上新高

成語蕎遊艇趴怒沒冷氣…遭酸公主病！686字還原真相「38度高溫全員中暑」

以戰逼和！小三告正宮竊錄私人對話求償百萬　法官挺大老婆判免賠

三寶害命影片曝！直跨槽化線迴轉　騎士找工作竟魂斷台3線

台股盤中電子股走堅！工業電腦成亮點　倫飛虹堡漲停、研華漲逾2%

首創！北市教育局推雙語教師認證　預計2026全市雙語教學

余苑綺29日告別式流程公開！她親托夢「壽衣款式」　余天夫妻現況曝

正港「牽絲」蛋糕！一切開祖孫3代全傻眼　85度C派人見證說話了

社會熱門新聞

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞

即／水源快速道路嚴重事故！「2車翻覆」1女命危

高中畢業的他「日捧200萬現金」衝彩券行　1因素最後淪落柬埔寨

艾成墜樓社區今09：30「壓煞法會」　3類人迴避

恨婆婆偏心！她竟讓外甥女喝鹽奶　大姑逮惡行氣瘋

游錫堃見殉職警姊哭吼：廢死去18層地獄！反應曝光

北市水源快速道路死亡車禍！2車翻覆1女喪命

老闆與女下屬每個月在辦公室連結　挨告結果曝

照顧殉職雙警遺眷　警公布善心捐款專戶

更多熱門

相關新聞

中古車行裝毒　虔誠藥頭遭逮「求神明保平安」

中古車行裝毒　虔誠藥頭遭逮「求神明保平安」

台中市刑警大隊偵四隊前年11月查獲顏姓犯嫌販毒後，鍥而不捨持續往上追到第四層藥頭，分別是30歲莊姓男子和32歲黃姓男子，2人利用停業的中古車行作掩護，在裡面分裝毒品，警方循線逮捕時，莊嫌臨走前向玄天上帝拜拜祈求平安；黃嫌則是安慰女友說，「別擔心，很快就回來」，結果警方送辦6名毒犯，只有黃嫌因矢口否認被收押禁見，當場查獲的毒品，粗估市價4百萬元。

稻田彩繪貓貓蟲咖波插秧開跑

稻田彩繪貓貓蟲咖波插秧開跑

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞

即／雪隧北上23K「2車追撞」　後方紫爆

即／雪隧北上23K「2車追撞」　後方紫爆

惡廠商非法掩埋6萬立方公尺廢棄物　48人被起訴

惡廠商非法掩埋6萬立方公尺廢棄物　48人被起訴

關鍵字：

影音殉職台南殺警游錫堃廢死

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」！穿白色裙托夢

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

艾成墜樓社區辦「壓煞法會」！　王瞳和婆婆一原因不到場

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

星宇航空神祕新股東曝光　2大咖掏上億元入股

36歲男出國5天　確診猴痘、新冠+愛滋

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

更多

最夯影音

更多
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱
王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面