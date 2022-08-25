曾說「反對判死」…游錫堃見凃姊哭吼：廢死滾去18層地獄！反應曝光

記者黃彥傑、戴若涵／台南報導

台南市殺2兩警命案，震驚社會！2位殉職員警曹瑞傑、凃明誠的靈堂分設於台南市立殯儀館景福廳及景德廳。立法院長游錫堃25日上午前往慰問家屬時，面對凃明誠姊姊悲憤哭吼，「廢死都滾去18層地獄」，游錫堃表示，自己講的話會負責，願意接受社會公評。

▲游錫堃慰問殉職警家屬，被問廢死議題皺眉沉重回應。（圖／攝影中心攝，下同）

游錫堃25日上午赴靈堂慰問殉職員警家屬，凃明誠大姊面對媒體訪問時氣憤飆罵法務部長、矯正署長「不要再講輕飄飄的官場文章」，談及兩名員警慘死荒郊野外時，更一度崩潰痛哭，游錫堃見狀趕緊出言安撫，要凃姊慢慢講、冷靜講，外界才知道她想表達什麼。

凃姊稍加冷靜後表示，「這一句話是我代表受害遺屬的心情講的，代替每個晚上流眼淚睡不著的受害遺屬說」，接著再悲憤怒吼，「XXX的廢死團體，都給我滾去18層地獄。」

廢死議題近日也因爆發殺警案，再度掀起討論，而游錫堃案發當天接受媒體訪問時曾稱，感到很不捨，警察同仁都非常辛苦，「我們的治安就是靠警察同仁，像這樣的通緝犯竟然敢一下就殺掉兩位警察，我是反對判死刑，但這樣一定要判死刑，不應該殺警察！」

眼見情緒激動的凃姊，游錫堃面對媒體追問如今的想法為何時，他皺眉沉重回應，「有關這部分，我也是政治人物，我講的話我負責任，去接受社會公評，我現在沒有繼續要在這個議題，我該講的話都已經講完，謝謝大家」並強調，「家屬最核心還是以後不要再發生類似遺憾，該修法的修法。」