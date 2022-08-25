中古車行內分裝K他命　虔誠藥頭遭逮「求神明保平安」...結果慘了

記者鄧木卿／台中報導

台中市刑警大隊偵四隊前年11月查獲顏姓犯嫌販毒後，鍥而不捨持續往上追到第四層藥頭，分別是30歲莊姓男子和32歲黃姓男子，2人利用停業的中古車行作掩護，在裡面分裝毒品，警方循線逮捕時，莊嫌臨走前向玄天上帝拜拜祈求平安；黃嫌則是安慰女友說，「別擔心，很快就回來」，結果警方送辦6名毒犯，只有黃嫌因矢口否認被收押禁見，當場查獲的毒品，粗估市價4百萬元。

▲▼台中警方破獲一間中古車行，藥頭當作毒品分裝場，被逮捕後還向神明拜別求平安。（圖／民眾提供，下同）

警方前年11月間查獲顏姓犯嫌擔任小蜜蜂販賣毒品咖啡包後，持續往上層層溯源，發現莊姓藥頭在彰化和美以歇業的中古車行當掩護，實際是分裝和販毒據點，讓藥腳可以假借買賣中古車的名義，大大方方開車進出，實際上則是進行毒品交易。

警方歷經數月蒐證及追查，日前到彰化和美同步搜索9處地點，逮捕莊男和黃男2名藥頭以及4名藥腳，查獲K他命15包（毛重近2公斤）、毒品咖啡包41包、封口機1台、電子磅秤1台、分裝袋1批等，市價約4百萬元。

警方攻堅進入歇業中古車行逮捕莊男，一臉淡定的莊男藉故要上廁所，還好員警眼尖，發現屁股後面口袋鼓鼓的，原來是莊男要趁上廁所沖掉毒品，莊男見事機敗露，只好乖乖束手就擒，但臨走前還捻香向供奉的玄天上帝告別，祈求這次能平安回來。

另名藥頭黃男在裡被逮時，則是向同居女友道別，還安慰說「別擔心，很快就回來」，結果莊男坦承不諱後來交保，黃男則態度不佳且矢口否認，遭法院裁定收押禁見，其他4名藥腳全被請回。