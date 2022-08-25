　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

把妻推下鐵軌「屍塊四散」！妒夫疑遭戴綠帽　殺人後帶2兒逃亡

▲▼推她墜月台讓火車肢解　老公帶2幼兒行兇後大逃亡。（圖／翻攝自YouTube）

▲嫌犯行兇後隨即帶著2名孩子逃離現場。（圖／翻攝自YouTube）

者王佩翊／編譯

印度瓦塞火車站（Vasai-Virar）日前發生一起弒妻案，一名男子帶著妻子與2名年幼的孩子到火車站的月台休息，怎知當火車快要進站時，他卻親手將妻子推下鐵軌，使對方當場被撞死。而在推人後的短短數秒內，他隨即背好行李，並帶上2名孩子逃之夭夭。所幸經過警方調查，該名男子已經被捕，孩子們則是暫時獲得安置。

綜合印度媒體報導，嫌犯8月22日凌晨帶著妻子與2名幼子到火車月台上，他先是將行李放在一旁，並將孩子與妻子安置在一旁睡覺。他就這樣獨自一人等待列車進站，等到列車快要抵達時，他便將躺在孩子身旁的妻子喚醒，並與妻子一同站在軌道旁。

怎知下一秒火車準備進站時，他竟將妻子直接推下鐵軌。行兇後，他立刻衝到孩子身邊，將行李背好，並帶著2名孩子離開現場。他的整個行兇過程都被監視器拍下，警方事後調閱畫面，鎖定犯人，並循線找到他，將其逮捕。警方表示，嫌犯犯案後立刻帶著孩子們逃亡，他先是搭火車到孟買，又再轉車前往塔那，不過最終不到24小時就在塔那被逮。

嫌犯被逮後聲稱，犯案動機是懷疑妻子不忠，再加上前幾天她竟單獨與1名友人外出整整2天，讓嫌犯懷疑自己被戴綠帽。兩人陷入爭執無果，妻子憤而離家，怎知卻在火車站遭丈夫殺害。由於母親身亡、父親遭逮，2名孩童目前已經被安置在兒童福利機構。

▼嫌犯拉著妻子在月台上等待列車進站。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼推她墜月台讓火車肢解　老公帶2幼兒行兇後大逃亡。（圖／翻攝自YouTube）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
遭指地下縣長！　林姿妙女兒「公開信」曝光
只示範一次！帥警靠手電筒「制服拿刀歹徒」　8千人驚呆：實用
殉職雙警留下年邁公嬤和父母　2捐款專戶公布
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」！　懵懂1句話惹淚崩
快訊／涂明誠姊哭罵廢死「滾去十八層地獄」！怒吼典獄長：欺上瞞
霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」！　甜美女警比基尼照辣翻
水源快速道路死亡車禍！　一家三口送醫「副駕妻不治」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

付完贖金又被轉賣！大馬女「1關鍵動作」成功自救　

正妹遭紅毛猩猩「強拉揉奶」嚇傻！牠還偷襲狂親臉頰　完事爽笑

馬斯克初戀女友曝！上網拍賣「親密照和定情項鍊」...大爆私密事

日本擬「重啟核電」政策大轉變！才走過核災陰霾　最大挑戰曝光

642豬仔擠爆3包機「盲衝柬埔寨」撈金！　印尼警機場成功攔截

烏俄戰爭開打半年了　7組數字告訴你「歐洲這6個月有多慘」

北韓又傳新冠疑似病例！宣布「戰勝疫情」只過15天　當局高壓封鎖

天價賠償金！Kobe「墜機照外流」遺孀提告洛杉磯郡　獲賠4.8億元

芬蘭美女總理「下身緊貼」露奶網紅熱舞！　含淚訴：我也渴望享樂

加拿大議員擬10月訪台！美女外長喊話北京：不要當成侵略藉口

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

逆向被按喇叭暴怒！　惱羞男抽鐵棍飆國罵

余苑綺小孩懵懂問：媽媽睡哪裡？　余祥銓不捨「真的很想念二姊...」

付完贖金又被轉賣！大馬女「1關鍵動作」成功自救　

正妹遭紅毛猩猩「強拉揉奶」嚇傻！牠還偷襲狂親臉頰　完事爽笑

馬斯克初戀女友曝！上網拍賣「親密照和定情項鍊」...大爆私密事

日本擬「重啟核電」政策大轉變！才走過核災陰霾　最大挑戰曝光

642豬仔擠爆3包機「盲衝柬埔寨」撈金！　印尼警機場成功攔截

烏俄戰爭開打半年了　7組數字告訴你「歐洲這6個月有多慘」

北韓又傳新冠疑似病例！宣布「戰勝疫情」只過15天　當局高壓封鎖

天價賠償金！Kobe「墜機照外流」遺孀提告洛杉磯郡　獲賠4.8億元

芬蘭美女總理「下身緊貼」露奶網紅熱舞！　含淚訴：我也渴望享樂

加拿大議員擬10月訪台！美女外長喊話北京：不要當成侵略藉口

陳時中來請益　林瑞圖點名柯文哲「牽手完下毒手」

蔣萬安推育兒政策！黃珊珊：發錢非唯一方式　拋「3、4歲童免學費」

民進黨團：中國宣布軍演嚴重打臉夏立言　請朱立倫捍衛台灣人尊嚴

桃園最新露營車！開天窗躺著看星星、贈火烤兩吃　一人最低免3千

付完贖金又被轉賣！大馬女「1關鍵動作」成功自救　

42項「人用抗生素」准用於犬貓　農委會公告上路…醫：爭取了10年

惡廠商非法掩埋6萬立方公尺廢棄物　清理費要1.7億！48人被起訴

恐怖男逃死原因曝！追不到甜姐兒「假車禍擄人」　捆空屋內害死她

林佳龍團隊批五股垃圾山「做表面」　新北轟：死亡邏輯推論

全黨挺林智堅卻遭「雙殺」　張善政嗆蔡英文「應向國人道歉」

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

國際熱門新聞

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

36歲男出國5天　確診猴痘、新冠+愛滋

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

NASA公布黑洞的聲音！　2億光年外34秒音檔吸關注

2000台人遭拐賣！柬埔寨政府：不實報導

5兄妹有4人長出「河馬臉」竟是爸爸患怪病

數百旅客受困英吉利海峽海底　列車隧道拋錨5小時　

把妻推下鐵軌「屍塊四散」！妒夫殺人後帶2兒逃亡

拜登霸氣宣布！「900億武器設備」助烏克蘭

緊貼露奶網紅狂舞　芬蘭總理：我也渴望享樂

拜登宣布：免除「30萬元」的聯邦學貸

17歲女學生頭痛躺床突陷昏迷！　送醫5天逝世

中獎彩券被咬爛！主人寄「凶手照」給彩券公司

美中資深官員會晤　美國務院避談「台灣議題」談什麼

更多熱門

相關新聞

柬國斥媒體報導　稱未發現台籍人口販運被害人

柬國斥媒體報導　稱未發現台籍人口販運被害人

許多台灣人落入柬埔寨打工陷阱，柬埔寨官員對此表示，目前偵破的案件中都沒發現台籍被害人，「他們沒有回台灣不代表在柬埔寨遭到販運，我們也不知道他們去了哪裡。」

柬埔寨硬起來！警連夜逮捕5中國籍綁匪

柬埔寨硬起來！警連夜逮捕5中國籍綁匪

泰國憲法法庭暫停總理帕拉育職務

泰國憲法法庭暫停總理帕拉育職務

短褲妹示好遭拒　竟咬斷他耳垂狠吞下肚

短褲妹示好遭拒　竟咬斷他耳垂狠吞下肚

新加坡下周鬆綁室內口罩令　擬年底替嬰幼兒接種

新加坡下周鬆綁室內口罩令　擬年底替嬰幼兒接種

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

艾成墜樓社區辦「壓煞法會」！　王瞳和婆婆一原因不到場

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

36歲男出國5天　確診猴痘、新冠+愛滋

星宇航空神祕新股東曝光　2大咖掏上億元入股

打LINE電話「會先傳訊息問？」　網喊1舉動巨雷

心碎送不出的喜帖曝光！王瞳艾成「一家三口」惹噴淚

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

男離家半個月　樓頂魚池曬出小魚乾

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

更多

最夯影音

更多
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱
王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面