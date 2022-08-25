邊境管制有「政治考量」　李秉穎：怕影響施政成效

▲邊境管制目前仍是3+4，指揮中心指揮官王必勝透露，開放時機視疫情而定。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

傳出日本政府研擬鬆綁邊境，相關規定預計9月開始實施。不過台灣的邊境管制目前仍處在嚴管階段，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝則透露，一旦這波疫情若能到高峰確定往下，開放時機就會到。而蔡英文總統日前也承諾做好相關配套，就會適時開放觀光客入境。但對於邊境管制的評估，ACIP召集人李秉穎則說「這是有政治考量。」

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（25）早接受資深媒體人周玉蔻專訪時，被問及開放國門進度。李秉穎認為，出國旅遊要看疫情未來的趨勢，同時也須視指揮中心態度，「但不是只有指揮中心，指揮中心高層是很重要的。」

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對於入境管制，李秉穎也緩頰，「現在的政策無法說正不正確，怎麼做都有利弊。」至於何時疫情才能稱為「安全」，進而轉換為「0+7」，他則說「我覺得現在就蠻安全的」但邊境管制有「政治考量」不完全是學術。

聽及此事，周玉蔻則訝異的反問「邊境管制是政治考量？」李秉穎坦言，「怕有疫情進來，會影響施政成效或觀感」不過，他也強調自己不曉得何時才能執行「0+7」，這些要由高層決定。

蔡英文總統日前曾表示，已經請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好相關的配套措施，適時開放觀光客入境。當時王必勝表示，邊境問題會遵照總統與行政院指示，但重要前提還是要兼顧防疫、經濟與觀光，必須走穩健開放的路。他也提到，正在觀察即將到來的BA.5疫情，相關嚴重程度以及持續時間。

王必勝也針對國內疫情說明，本週疫情明顯往上，根據模型推估，疫情高峰高點會在9月中下旬。提及開放國門的規畫，如果這一波疫情到高峰，且確定往下，就是開放時機。

此外，觀光局已擬妥攸關觀光入出境的「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」草案提報指揮中心，外界關心討論狀況，王必勝表示，距離旅行團相關開放還有時間，裡面細節也多，還在討論當中。他也強調，大部分都有共識，現在主要不是內容問題，是還沒有到開放時間。

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