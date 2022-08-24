日本邊境鬆綁「入境免PCR」　王必勝：過疫情高峰才是開放時機

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

傳出日本政府研擬鬆綁邊境，包含單日入境上限人數提高至5萬人，另也規劃入境旅客免提供72小時內PCR陰性證明，預計9月開始實施。至於台灣情況，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（24）日說明，我方與日本都是進行穩健式開放，一旦這波疫情若能到高峰確定往下，開放時機就會到。

蔡英文總統19日曾說，已經請行政院仔細評估開放邊境的時程表，同時做好相關的配套措施，適時開放觀光客入境。當時王必勝表示，邊境問題會遵照總統與行政院指示，但重要前提還是要兼顧防疫、經濟與觀光，必須走穩健開放的路。他也提到，正在觀察即將到來的BA.5疫情，相關嚴重程度以及持續時間。

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王必勝今日表示，本週疫情很明顯往上，根據模型推估，疫情高峰高點會在9月中下旬。另他也被問及日本研擬放寬邊境，我方是否也會有相應互惠措施？王必勝則回應，日本調整措施如規劃入境旅客免提供72小時內PCR陰性證明，是有附帶接種三劑疫苗證明，不過目前只是規劃，還沒有正式進行公布；至於入境上限，日本目前是每天兩萬人、一週14萬人，台灣則是每週5萬人上限。

王必勝說，我方和日本都是走穩健開放，過程是從影響性小、風險低先進行開放準備，他認為，如果這一波疫情到高峰，且確定往下，就是開放時機。

此外，觀光局已擬妥攸關觀光入出境的「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」草案提報指揮中心，外界關心討論狀況，王必勝表示，距離旅行團相關開放還有時間，裡面細節也多，還在討論當中。他也強調，大部分都有共識，現在主要不是內容問題，是還沒有到開放時間。