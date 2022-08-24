　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆嬰幼童BNT疫苗8／27到貨　大型接種站、合約院所同步開打

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心24日公布國內本土病例，新增2萬8397例，其中基隆新增488例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率逾七成，籲請市民配合防疫規範，6個月-5歲BNT幼兒疫苗預計27日上午到貨，基隆市規劃開設大型接種站、合約院所友善門診，27日當天下午起同步開打，提醒家長接種後需時間形成保護力，及早接種形成防護力。

衛生局表示，統計至8月21日，基隆市6個月至5歲幼童人數計1萬2350人，第1劑已接種Moderna（莫德納）者1801人，接種率14.58%；市府即將於27日在基隆港務分公司1樓開設大型接種站，除27日下午1時30分至下午4時30分，還有28日、9月3、4日的上午8時30分至上午11時30分、下午1時30分至下午4時30分

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0824基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

另外，本市轄內有意願提供幼兒接種服務合約院所，開設友善專診提供預約接種服務。即日起，開放民眾可直接跟合約院所預約幼兒接種，合約醫療院所資訊，詳參「基隆市衛生局」網站查詢；現在來接種者，即送兒童口罩3個（花樣隨機）。

有關基隆市疫情部分，本市今日488名確診人數中，外縣市通報77例，佔15.78%；其中女性264人、男性224人；若以年齡別區分，25-34歲有93人最多，占19.06%，其次為45-54歲有78人，占15.98%；至於75歲以上的長者有17人、65-74歲有36人、6歲以下有19人。

▲0824基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房78床，目前收治23人、空床55床，空床率70.5%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症8名、中症2名、輕症3名；部立基隆醫院，輕症10名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估14萬4051人，利用快速通道的有3萬9083人，有7萬9734人完成健康條件審核，符合資格已派案6萬0766人，條件不符合則有1萬8968人。

▲0824基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

▲0824基隆疫情資料。（圖／基隆市政府提供）

【更多新聞】

►台版豬寮藏天龍國！開價14萬拐帳戶囚摩鐵　警攻堅救出3人頭

►快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射

►台大金山分院打造「療癒花園」　甘藷焢窯、追向日葵花海拍美照

►7月半離奇車禍！大學生夜遊北海岸　他左轉「買肉粽」被同學撞死

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
快訊／八點檔女星被搶劫！　捷運站旁遭勒脖
正妹面試喝迷姦水昏睡！　高雄小開「腿打不開」全被拍
中共無人機「拍金門2兵站崗照」表情超清晰！　下一秒丟石反擊
答應他不哭的！王瞳淚告白艾成：嫁給你是我這輩子最正確決定
4羈押理由！林信吾「帶地圖逃亡」狂換交通工具　清洗犯罪痕跡
王瞳看到「婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作今天跟你辦婚禮
情侶忘拔鑰匙2警尋車雙亡　她赴天壇收驚爆哭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東+307！新增1死「有腦中風病史」　累積確診病例4萬6662人

1元進駐市場當頭家！新北助「全齡創業者」渡過適應期

交織西方風采與東方底蘊　采采食茶中秋禮盒以「宮廷錦盒」為設計靈感

小心月餅「餡」阱　攜含豬肉成分月餅入境開罰20萬元

e-go台灣租車派機器人迎賓　掃QR Code送雙層巴士車票、再抽餐券

日本邊境鬆綁「入境免PCR」　王必勝：過疫情高峰才是開放時機

逢九必凶？他39歲「無心1句話」竟成真：生日前1天離世

全台最頂水樂園是哪家？網狂推「這座」：年輕幾乎每年去

開第一槍「嫌廖老大飲料難喝」被狂酸　王浩宇：我讚數是他10倍

基隆嬰幼童BNT疫苗8／27到貨　大型接種站、合約院所同步開打

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

李亞萍崩潰痛哭：綺綺，媽媽好想妳　很想再抱抱她..「真的放不下」

台東+307！新增1死「有腦中風病史」　累積確診病例4萬6662人

1元進駐市場當頭家！新北助「全齡創業者」渡過適應期

交織西方風采與東方底蘊　采采食茶中秋禮盒以「宮廷錦盒」為設計靈感

小心月餅「餡」阱　攜含豬肉成分月餅入境開罰20萬元

e-go台灣租車派機器人迎賓　掃QR Code送雙層巴士車票、再抽餐券

日本邊境鬆綁「入境免PCR」　王必勝：過疫情高峰才是開放時機

逢九必凶？他39歲「無心1句話」竟成真：生日前1天離世

全台最頂水樂園是哪家？網狂推「這座」：年輕幾乎每年去

開第一槍「嫌廖老大飲料難喝」被狂酸　王浩宇：我讚數是他10倍

基隆嬰幼童BNT疫苗8／27到貨　大型接種站、合約院所同步開打

「中職用球粗又尖」安得勝手指破皮待解　伸卡球改變握法

馬桶竄出1顆頭！屋主嚇「屎」急電達人　拉出1.7m超巨錦蛇

台東+307！新增1死「有腦中風病史」　累積確診病例4萬6662人

Gogoro Network突破50萬用戶　解限時任務還可折抵電池資費

挺鄭寶清選桃園市長？　賴清德辦公室點名記者：破壞黨內團結

「小玉」換臉A片撈千萬判5年半　太輕了！檢上訴：沒有警惕效果

泳裝照被批「胸部下垂、直筒腰」！　吳千語霸氣曬無P照回擊被讚翻

民眾黨團批監察院護航陳時中　蔡壁如：監察權早已名存實亡

女星瑭霏被搶畫面曝！開車停紅燈遭劫匪潛入勒脖　頭腫一個包

柬埔寨高薪詐騙戳中痛點　獨尊半導體讓薪資差距加大

阿公嬰兒抱貓孫嗨搖哄睡　牠臭臉眼神死：玩夠沒？

生活熱門新聞

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

從小記者做到中視董事長　美魔女「成敗都是韓國瑜」

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

大膽用槍　他開槍慘吃6年官司

馬鞍逼近紫爆豪雨！2天降雨時程曝

好市多奧男女！　選水蜜桃「狂捏還摔落」

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

蝎虎開眼轉中颱！「馬鞍今最近」2縣市豪雨

要秋涼了　首波鋒面「全台降溫」時間出爐

鬼門要關了！10禁忌一次看　別說「這2字」

豪雨彈猛烈！雨區擴大　5縣市豪大雨特報「警戒區出爐」

更多熱門

相關新聞

莫德納次世代疫苗估10月才到貨！EUA拚下週一前再審

莫德納次世代疫苗估10月才到貨！EUA拚下週一前再審

不少民眾期待次世代新冠疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（24）日公布最新進度，莫德納次世代疫苗已經於昨日展開EUA審查，食藥署要求進行補件，預計下週一前會再次審查，一切以最快速度辦理，但初步評估還是得到10月才能到貨；另BNT次世代疫苗也於上週收到初步文件，後續還要等完整文件資料才會進行EUA審查與後續採購措施。

30多歲女染疫「送醫隔日就喪命」！

30多歲女染疫「送醫隔日就喪命」！

快訊／今增18死！本土+28397「逼近3萬大關」

快訊／今增18死！本土+28397「逼近3萬大關」

LIVE／疫情增溫「估本週16萬人確診」　王必勝最新說明

LIVE／疫情增溫「估本週16萬人確診」　王必勝最新說明

巴西猴痘確診數全球第三　獲准「特定疫苗免註冊」

巴西猴痘確診數全球第三　獲准「特定疫苗免註冊」

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

王瞳暴瘦現身追思會！「一身白衣」送別艾成

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

全場嚇傻！艾成弟「長相神複製」獻唱

送別艾成《新兵日記》全到了！

《女兵日記》楊晴爆「假戲真做人夫羅平」！

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面