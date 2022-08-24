基隆嬰幼童BNT疫苗8／27到貨　大型接種站、合約院所同步開打

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心24日公布國內本土病例，新增2萬8397例，其中基隆新增488例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率逾七成，籲請市民配合防疫規範，6個月-5歲BNT幼兒疫苗預計27日上午到貨，基隆市規劃開設大型接種站、合約院所友善門診，27日當天下午起同步開打，提醒家長接種後需時間形成保護力，及早接種形成防護力。

衛生局表示，統計至8月21日，基隆市6個月至5歲幼童人數計1萬2350人，第1劑已接種Moderna（莫德納）者1801人，接種率14.58%；市府即將於27日在基隆港務分公司1樓開設大型接種站，除27日下午1時30分至下午4時30分，還有28日、9月3、4日的上午8時30分至上午11時30分、下午1時30分至下午4時30分。

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另外，本市轄內有意願提供幼兒接種服務合約院所，開設友善專診提供預約接種服務。即日起，開放民眾可直接跟合約院所預約幼兒接種，合約醫療院所資訊，詳參「基隆市衛生局」網站查詢；現在來接種者，即送兒童口罩3個（花樣隨機）。

有關基隆市疫情部分，本市今日488名確診人數中，外縣市通報77例，佔15.78%；其中女性264人、男性224人；若以年齡別區分，25-34歲有93人最多，占19.06%，其次為45-54歲有78人，占15.98%；至於75歲以上的長者有17人、65-74歲有36人、6歲以下有19人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房78床，目前收治23人、空床55床，空床率70.5%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症8名、中症2名、輕症3名；部立基隆醫院，輕症10名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估14萬4051人，利用快速通道的有3萬9083人，有7萬9734人完成健康條件審核，符合資格已派案6萬0766人，條件不符合則有1萬8968人。

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