獨／65歲以上長者9／1起免費領5劑快篩　最新公告曝光

▲藥局為快篩實名制，準備相關進貨，資料照 。（圖／記者李毓康攝）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心規劃9/1起實施65歲以上長者（1957年(含)以前出生）可免費領用一盒5劑的實名制快篩，估計約有400萬人口符合。參與實名制藥局已經陸續接獲通知，提前備貨以因應。

免費快篩不計入快篩實名制的購買資格，原先僅針對幼兒提供，而近期實名制藥局接「請於8/25起提前備貨」消息，因指揮中心預計於9/1起實施65歲以上長者（1957年(含)以前出生）可免費領用一盒(5劑)實名制快篩。

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消息也提到，因健保署不及修改系統，在8/25-9/7為期2週之區間訂貨者將提早2天到貨；建議若藥局鄰近長者較多者，敬請於8/25起開始提前備足貨量，以因應9/1起可能會有之排隊人潮。





▲指揮中心預計9/1起實施65歲以上長者可免費領用一盒(5劑)實名制快篩。（圖／讀者提供）

根據指揮中心資料，為因應民眾購買平價之家用抗原快篩試劑需求，於今年4月28日推出家用抗原快篩試劑實名制，依循口罩實名制1.0於健保特約藥局及衛生所通路販售，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，每份售價500元(醫材原則售出，概不退換)。

第二輪於6月6日開始實施，每個販售據點每天配送份數由78份增為117份，並自6月13日起，取消單雙號的購買限制，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買之方便性；第三輪於7月1日開始實施，每輪每位民眾維持購買1份5劑；第四輪則是8月15日起實施，為滿足民眾購買之需求，從原先購買1份(5劑)，增加至多可購買2份(10劑)，並可分成1次或2次購買(可代購)，售價仍維持每份(5劑)500元。

至於幼兒免費快篩，是自6月1日實施0至6歲幼兒免費領取5劑快篩試劑政策，並於6月6日起，實施對象擴大為2015年9月2日(含)以後出生的學齡前幼兒，到目前為止已經提供至第三輪（8/15起）。

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