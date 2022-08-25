疫苗價格保密挨批黑箱！　李秉穎3理由釋疑：不能隨便公開

▲近日因高端疫苗採購價格遲遲未公開，民進黨參選人陳時中也遭質疑是護航高端。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

在野黨陣營近來猛追民進黨參選人陳時中不敢公布高端疫苗價格，指揮中心也因疫苗採購問題屢受質疑。不過，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，可不可以公布他個人不評論，但疫苗價格牽涉到3個理由，所以通常是不會透露。

李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪時，提到疫苗價格的公布。他強調，「可不可以公布這我完全沒有評論」，因為法律的規定他個人不是很清楚，但一般情況下，是不會公布的，因為疫苗廠反而會因此不滿。

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李秉穎指出，通常簽合約時，就會有保密規定，因為疫苗廠給各國的價格肯定不同，「那都是討價還價的結果」，當取得疫苗的價格較好，卻又公開時，其他國家會引用這個價格向疫苗廠議價，也會因此造成論價的空間縮小，疫苗價格才會大多都是保密狀態「採購當下是保密的，不能隨便公開。」

李秉穎補充，加上每批疫苗的價格不同、變數很多，牽涉到各種商業機制，所以通常是不會公開的。

疫苗採購專案被衛福部認定密件，須等30年才能解密，使前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中備受批評。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，從來就沒有「密件」問題，更公開截至今年底政府採購疫苗劑數與花費總額，換算下來每劑約765元，但王必勝強調，這是不同品牌總和，買的數量不一樣，只能做一個參考。

王必勝回應合約問題，表示在採購疫苗因為種類很多，與不同公司都有簽約，但不同公司與不同疫苗都有要求保密期限，時長從5年、7年到永久不等，因為是商業合約，依合約辦理是常識也必須要遵守。

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