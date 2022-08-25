結婚3年「只做過一次」！癡情男心碎提離婚　妻反咬：他站不起來

▲男子與妻子結婚近3年，卻只發生過一次親密行為。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台東縣一名男子與越籍妻子結婚近3年，卻只有在結婚登記當天有過親密行為，婚後妻子態度冷淡，讓男子受不了，決定訴請離婚。而越籍妻子則反咬，丈夫生殖功能方面有障礙，沒有辦法行房。台東地院審理後，認為雙方婚姻難以維持，因此判准離婚。

根據判決書內容，男子與妻子結婚後，為了讓對方快速融入本地生活，於是安排妻子到外配協會接受課程，但妻子冷漠以對，且婚後2年多來，雙方沒有任何溝通、互動，儘管男子想要改變現狀，尋找共同話題、樂趣，妻子仍舊不斷閃躲。

男子無奈之下，只能透過妻子的家人了解狀況，妻子雖然向家人保證「願意改變」，但事後依舊冷漠。等到妻子的母親來台探親，男子想藉此改善夫妻關係，沒想到對方更加冷漠、疏離。

男子實在沒辦法，只能提出離婚，而妻子雖然同意了，岳母卻開口要求40萬元的離婚費。妻子事後則證稱，之所以會分居，是因為丈夫有生殖功能障礙，而婆婆又急著抱孫，不斷給予壓力，40萬元離婚費、或是不讓男子觸碰、不一起出遊都非事實。

▼妻子則反咬，丈夫有生殖功能障礙，沒有辦法人道 。（示意圖／免費圖庫pexels）



妻子表示，她嫁來台灣後，會幫忙做家事，也會到丈夫家中經營的小吃店幫忙洗碗、端菜，是因為丈夫有障礙，沒有辦法人道，所以關係才逐漸冰冷，後來丈夫為了治療打呼，她在得到丈夫同意的狀況下，跑去與媽媽同住一間房。

法官傳訊男方家屬，男方家屬則證稱，夫妻倆平時互動冷淡、關係疏離，因此認定是女方導致2人的婚姻產生裂痕，雖然女方有意維持，但沒有積極作為，婚姻也出現重大破綻、難以維持，雙方可歸屬責任相當，婚姻已經有名無實。

雖然女方請求鑑定，來判斷丈夫是否有性功能障礙，但法官認為，就算性功能障礙屬實，2人平常相處冷淡、幾乎沒有互動，因此判准離婚。

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