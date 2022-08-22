　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

登記結婚即分居罵夫孬種　悍妻怒駁嫌貧愛富：鞭策他上進

▲▼離婚。（圖／123RF）

▲蔡姓男子不甘罵他「孬種」又侮辱他的家人，訴請離婚獲准。（示意圖／123RF）

記者黃哲民／台北報導 

北市1名蔡姓男子前年和妻子相親結婚，卻登記即分居，去年經戶政事務所通知，蔡男才知自己當爸爸，他提告要求離婚，怒控女方懷孕後動輒以墮胎要脅數10萬元到數百萬元生活費，還罵他「孬種」、「爛人」，任何人都無法維持這種婚姻，女方抗辯蔡男不體貼、不養家，她身為妻子「鞭策丈夫上進」，不該把婚姻當兒戲，法官認為這對夫妻有名無實，判准雙方離婚，可上訴。

蔡男提告指稱，2019年底相親認識女方交往，隔年1月「一時衝動」登記結婚，也沒告訴彼此父母，婚後對方處處要錢，並嫌棄他住處寒酸簡陋、不肯同住，催他向父親討錢買新房未果，因此婚後2人各住各的，僅短暫一起過夜。

蔡男指稱，同年5月女方懷孕，以此要脅「我墮胎好了，反正你家有錢只是好看，也養不起」、「我們到此為止，拿一拿離一離，兩不相欠」、「你要我生就負起責任，然後給我閉嘴，不夠你要跟你爸談，我知道你爸很期待這個孩子」、「我跟你爸說喔」等語。

▲桃園市李姓女子於2019年間同婚合法當天與藍姓女辦登記結婚，但童年5月卻因案入監服刑，女伴在後來2年間連生2子，李女為此訴請離婚法院判准。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲法官認定雙方僅存夫妻之名，而無夫妻之實，判准離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

蔡男聲稱不想跟父親開口，女方得知後飆罵他「你以為靠你能養家嗎？沒有你爸扶持沒人敢生」、「你是沒有賺錢能力的，不自知...」、「你就是一個懦弱無能膽小怕事的孬種」、「你是一個毫無作為，只會吃睡打炮其他都不會的廢人爛人」，女方更放話要帶孕去酒店上班，逼他每月給30萬元或一次給500萬元。

蔡男指女方除拒絕同住，還聲請保護令禁止他靠近，雖被法院駁回確定，但女方卻藉此羞辱他「被父親圈養，懶惰成性」，並侮辱他父親有前科、父親女友「又黑又矮又胖毫無姿色」，去年（2021年）4月他接到戶政事務所通知盡快確認小孩從父姓還是從母性，才曉得自己當爸爸，且女方涉冒簽他名字，領走小孩的新冠肺炎相關補助。

蔡男宣稱體諒女方養小孩、原本不追究，但女方嘴硬不認錯，加上持續侮辱他與家人，已超出夫妻之間所能容忍程度，任何人都不可能願意維持這樣的婚姻，因此請求離婚，他另告女方涉嫌偽造文書，仍由檢方偵辦中。

女方抗辯結婚是彼此深思熟慮做決定，2人當時都已30多歲，絕非一時衝動，她是高齡產婦，蔡男毫不體貼也沒陪伴安胎，以致小孩出生體重偏輕，只有2700多公克，女方否認貶低蔡男和公公，也否認處處要錢，她希望蔡男工作穩定，所以揚言墮胎、帶孕去酒店上班，只是身為妻子「鞭策丈夫上進」的激將法。

女方委屈說蔡男欠她1場正式婚禮、也沒婚戒，蔡男卻說她貪財愛財，其實婚後蔡男一共只給她1萬2000元，甚至懷疑小孩不是親生的，蔡男也不給她鑰匙讓她搬去同住，還會對她動手與歇斯底里咆哮，提告又把責任推給她，至今卻沒來探望已滿周歲的小孩，她強調婚姻不是兒戲，不想離婚。

法官審理認為，女方出庭自稱和蔡男約定暫不同居，理由是彼此父母都不知2人結婚，且2人往來訊息顯示，女方拒絕住進蔡男住處，因為「只有你在那裡覺得好而已。格局差」，何況女方聲請保護令要求蔡男遠離她住居所、工作地點與經常出入場所，隻字未提希望與蔡男同住。

法官認為，雙方感情不睦，動輒惡言相向，彼此都沒謀求改善、也沒人試圖挽回，以致形同陌路，欠缺互信基礎，僅存夫妻之名，而無夫妻之實，若勉強維持婚姻，只是徒增衝突與困擾，因此判准2人離婚，可上訴。至於2人小孩的監護權行使問題，不在本件訴訟範圍內。

►燕麥杏色「九陽豆漿機」快閃特價2680元！高顏值又超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
74歲余天回家「血壓飆200」！　余祥銓擔心：他才剛中風
余苑綺4歲女兒「語音搜尋媽媽名字」　余祥銓急阻止：不要看
快訊／殺2警兇嫌機車找到了！土城高中尋獲　車上有血跡
勇警殉職！凃明誠母哭斷腸「我兒子還年輕」　黃偉哲眼眶紅
余苑綺臨終前自責「白髮人送黑髮人」　等爸媽說放下了才離世
冷血陳偉捷殺2警！　2年前黑歷史曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

歷年殺警案／汐止砍警奪槍「弟判死兄無期」　近17年5警殉職

快訊／狠殺2警逃逸！兇嫌機車安南土城高中尋獲　車上殘留血跡

台南2殉職警移靈殯儀館暫奉　2檢火速趕往相驗查明確切死因

台南2警殉職！徐國勇怒喊「天理不容」　哽咽向家屬致哀

勇警殉職！凃明誠母哭斷腸「我兒子還年輕」　黃偉哲眼眶紅　

貨車輪胎噴飛砸中BMW　老司機曝肇因！警方回應了

冷血陳偉捷殺2警！2年前曾被爆「欠債跑帳」　家人一度報失蹤

椎心巧合！勇警曹瑞傑學習幹部是他　 3年間2人都命喪刀下殉職

勇警凃明誠殉職！母親崩潰哭著趕抵醫院　見兒子最後一面

殉職警遭槍殺？醫院曝凃明誠傷勢：氣血胸+頸部撕裂傷

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

BLACKPINK新歌「拿筷子彈古箏」 遭罵辱華！陸網一查秒被打臉尷尬

余天淚勸李亞萍「放下吧好不好」　余苑綺遺言「擔心的還是小孩」

連千毅喊話老婆「絕對不離婚！」　娜美開嗆「虛偽」：趕快辦手續

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

余天悲痛「可憐的孩子，放心走吧」　和李亞萍喊「我們放下了」余苑綺才閉眼

歷年殺警案／汐止砍警奪槍「弟判死兄無期」　近17年5警殉職

快訊／狠殺2警逃逸！兇嫌機車安南土城高中尋獲　車上殘留血跡

台南2殉職警移靈殯儀館暫奉　2檢火速趕往相驗查明確切死因

台南2警殉職！徐國勇怒喊「天理不容」　哽咽向家屬致哀

勇警殉職！凃明誠母哭斷腸「我兒子還年輕」　黃偉哲眼眶紅　

貨車輪胎噴飛砸中BMW　老司機曝肇因！警方回應了

冷血陳偉捷殺2警！2年前曾被爆「欠債跑帳」　家人一度報失蹤

椎心巧合！勇警曹瑞傑學習幹部是他　 3年間2人都命喪刀下殉職

勇警凃明誠殉職！母親崩潰哭著趕抵醫院　見兒子最後一面

殉職警遭槍殺？醫院曝凃明誠傷勢：氣血胸+頸部撕裂傷

四川大旱供電吃緊　成都商場已開啟省電模式

歷年殺警案／汐止砍警奪槍「弟判死兄無期」　近17年5警殉職

台灣2025年進入超高齡社會　國發會：投注資源提升生育意願

西班牙野火延燒6天終於趨緩　確認「無任何活性火線」解除撤離令

鐵路地下化掀中壢房市巨浪　4年漲幅達80%

缺電情況再惡化！重慶強制商場「下午4點才能開門」

74歲余天回家「血壓飆200」！　余祥銓認最擔心爸爸：他才剛中風

俄羅斯轉能源戰「斷供天然氣」　歐洲將迎來最寒冷冬天

沒能力就安分住婆家！七年級生5點狂批台女：以為妳是什麼公主

韓Oreo「肉桂捲口味」餅乾變淺棕色！白奶油夾心香氣超療癒

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

快訊／追竊盜通緝遭割頸！台南兩警雙雙宣告不治

快訊／台南2警追逃犯重傷！均無心跳搶救中

即／狠殺台南2警！　竊盜通緝犯正面曝光

「連千毅幕後大哥」深夜發飆：你耍老大？搞不清楚狀況

台南警追通緝犯2死！「1警槍、24子彈」全不見

快訊／台南2警遭襲雙亡！　黃偉哲發聲了

快訊／割喉殺2警！嫌犯車牌曝　警下令圍捕

快訊／台南警追逃犯遭割喉！　27歲警宣告不治、1命危搶救中

通緝犯殺2警！警政署證實「1把警槍、24顆子彈」全被搶

台南27歲勇警遇襲殉職！哥悲痛發聲

台南狠嫌殺2警　騎「369-PGB」機車背影曝

現場畫面曝！台南警遭割頸20公分　警急拉封鎖線

殉職勇警凃明誠母親抵醫院　見兒子最後一面

獨／家道落難被討債度日　曹瑞傑調台南顧阿公遇劫

更多熱門

相關新聞

結婚3年僅愛愛1次　人夫心碎訴離

結婚3年僅愛愛1次　人夫心碎訴離

台東一名男子與越南籍妻子結婚3年，雙方沒有任何溝通互動，不滿妻子總是迴避接觸，且僅在登記時有過一次親密行為。妻子卻反駁是男方有生殖功能障礙，自己有積極經營夫妻關係，台東地院認定兩人婚姻有名無實，且已經分居，判決離婚。

娜美限期連千毅「一個月簽好離婚協議書」

娜美限期連千毅「一個月簽好離婚協議書」

連千毅公開老婆帳戶餘額嗆：離不成啦！

連千毅公開老婆帳戶餘額嗆：離不成啦！

他找回錢包卻不檢查錢　警一問快哭了

他找回錢包卻不檢查錢　警一問快哭了

媳婦婚後6年沒懷孕！婆婆聽真相氣炸：離婚

媳婦婚後6年沒懷孕！婆婆聽真相氣炸：離婚

關鍵字：

分居離婚相親墮胎激將法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／追竊盜通緝遭割頸！台南兩警雙雙宣告不治

快訊／台南2警追逃犯重傷！均無心跳搶救中

即／狠殺台南2警！　竊盜通緝犯正面曝光

余苑綺老公心碎首發聲！「生前病床照曝」

余苑綺「錄遺言告別」自責：女兒不孝！影片內容曝

「連千毅幕後大哥」深夜發飆：你耍老大？搞不清楚狀況

余苑綺禁油炸燒烤仍癌逝！營養師揭6類食物必吃

每天1杯這飲品　腸癌風險狂降26%

台南警追通緝犯2死！「1警槍、24子彈」全不見

重機男載妹逆向超車　4秒後急墜消失

余祥銓深夜承諾：要再當一家人

快訊／台南2警遭襲雙亡！　黃偉哲發聲了

回家驚見白龍越獄　他瞬間不說話了

快訊／割喉殺2警！嫌犯車牌曝　警下令圍捕

快訊／台南2員警執勤遇刺殉職　游錫堃震怒：一定要判死刑！

更多

最夯影音

更多
余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶

余天痛哭證實余苑綺死訊　「綺綺不會痛了」余祥銓忍淚攙扶
余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺樂觀走過抗癌路　余祥銓「最愛我二姊」曾突襲送吻

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

余苑綺罹癌逝世「8年70次化療」　淚讀給兒女遺書：下輩子當家人

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

要想寶寶名男友超負責　薪水全上繳誤會大了XD

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

用泥打造河床「壯觀城市」　瑞士藝術家巧手宛如魔術

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面