登記結婚即分居罵夫孬種　悍妻怒駁嫌貧愛富：鞭策他上進

▲蔡姓男子不甘罵他「孬種」又侮辱他的家人，訴請離婚獲准。（示意圖／123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名蔡姓男子前年和妻子相親結婚，卻登記即分居，去年經戶政事務所通知，蔡男才知自己當爸爸，他提告要求離婚，怒控女方懷孕後動輒以墮胎要脅數10萬元到數百萬元生活費，還罵他「孬種」、「爛人」，任何人都無法維持這種婚姻，女方抗辯蔡男不體貼、不養家，她身為妻子「鞭策丈夫上進」，不該把婚姻當兒戲，法官認為這對夫妻有名無實，判准雙方離婚，可上訴。

蔡男提告指稱，2019年底相親認識女方交往，隔年1月「一時衝動」登記結婚，也沒告訴彼此父母，婚後對方處處要錢，並嫌棄他住處寒酸簡陋、不肯同住，催他向父親討錢買新房未果，因此婚後2人各住各的，僅短暫一起過夜。

蔡男指稱，同年5月女方懷孕，以此要脅「我墮胎好了，反正你家有錢只是好看，也養不起」、「我們到此為止，拿一拿離一離，兩不相欠」、「你要我生就負起責任，然後給我閉嘴，不夠你要跟你爸談，我知道你爸很期待這個孩子」、「我跟你爸說喔」等語。

▲法官認定雙方僅存夫妻之名，而無夫妻之實，判准離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

蔡男聲稱不想跟父親開口，女方得知後飆罵他「你以為靠你能養家嗎？沒有你爸扶持沒人敢生」、「你是沒有賺錢能力的，不自知...」、「你就是一個懦弱無能膽小怕事的孬種」、「你是一個毫無作為，只會吃睡打炮其他都不會的廢人爛人」，女方更放話要帶孕去酒店上班，逼他每月給30萬元或一次給500萬元。

蔡男指女方除拒絕同住，還聲請保護令禁止他靠近，雖被法院駁回確定，但女方卻藉此羞辱他「被父親圈養，懶惰成性」，並侮辱他父親有前科、父親女友「又黑又矮又胖毫無姿色」，去年（2021年）4月他接到戶政事務所通知盡快確認小孩從父姓還是從母性，才曉得自己當爸爸，且女方涉冒簽他名字，領走小孩的新冠肺炎相關補助。

蔡男宣稱體諒女方養小孩、原本不追究，但女方嘴硬不認錯，加上持續侮辱他與家人，已超出夫妻之間所能容忍程度，任何人都不可能願意維持這樣的婚姻，因此請求離婚，他另告女方涉嫌偽造文書，仍由檢方偵辦中。

女方抗辯結婚是彼此深思熟慮做決定，2人當時都已30多歲，絕非一時衝動，她是高齡產婦，蔡男毫不體貼也沒陪伴安胎，以致小孩出生體重偏輕，只有2700多公克，女方否認貶低蔡男和公公，也否認處處要錢，她希望蔡男工作穩定，所以揚言墮胎、帶孕去酒店上班，只是身為妻子「鞭策丈夫上進」的激將法。

女方委屈說蔡男欠她1場正式婚禮、也沒婚戒，蔡男卻說她貪財愛財，其實婚後蔡男一共只給她1萬2000元，甚至懷疑小孩不是親生的，蔡男也不給她鑰匙讓她搬去同住，還會對她動手與歇斯底里咆哮，提告又把責任推給她，至今卻沒來探望已滿周歲的小孩，她強調婚姻不是兒戲，不想離婚。

法官審理認為，女方出庭自稱和蔡男約定暫不同居，理由是彼此父母都不知2人結婚，且2人往來訊息顯示，女方拒絕住進蔡男住處，因為「只有你在那裡覺得好而已。格局差」，何況女方聲請保護令要求蔡男遠離她住居所、工作地點與經常出入場所，隻字未提希望與蔡男同住。

法官認為，雙方感情不睦，動輒惡言相向，彼此都沒謀求改善、也沒人試圖挽回，以致形同陌路，欠缺互信基礎，僅存夫妻之名，而無夫妻之實，若勉強維持婚姻，只是徒增衝突與困擾，因此判准2人離婚，可上訴。至於2人小孩的監護權行使問題，不在本件訴訟範圍內。