高中妹未婚懷孕！準新郎不爽「布丁被吃掉」消失2週悔婚：妳很自私

▲因為布丁被吃掉，男友氣得離家出走。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名高中妹表示，與男友是在教會上認識，高二時和男友在一起，高三時兩人發生關係，男友還承諾一畢業就會娶她，後來她因為懷孕所以暫時休學，最近和男友談論到結婚一事，對方都會逃避，甚至還因為吃了男友的布丁，男友氣到離家出走2星期。對此，網友們認為，布丁只是藉口，「只是不想負責」。

女網友在臉書「匿名2公社」發文，跟男友都是基督徒，因為參加教會所以認識，後來進一步交往，高三時男友詢問「可不可以進一步發生關係」，她起初先拒絕對方，畢竟婚前性行為是不對的，但男友向她保證，一畢業就會馬上娶她，「我們彼此父母都見過，我們也認定了彼此，所以我就真的傻傻的跟他發生了」。

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女網友指出，後來懷孕了，也辦理暫時休學，然而，最近和男友談論到結婚的話題，對方都會刻意迴避，甚至還因為吃了對方的布丁而大吵一架，男友氣到離家出走，兩個星期沒有回家。事後，男友拒絕與她結婚，「因為他覺得我很自私，我吃了他的布丁，完全沒有顧慮到他的心情」。

▲男友氣到離家出走，甚至還悔婚 。（圖／翻攝自FB匿名2公社）

原PO傻眼表示，「我只是吃他一個布丁有那麼嚴重嗎？就吃完他在去買就好了阿！為什麼要搞成這個樣子？好像都是我的錯一樣？我真的不知道他這麼誇張，現在我到底該怎麼辦？」

貼文一出，網友們認為，布丁只是藉口，男生根本不想負責，「男人的嘴，騙人的鬼，妳還太單純了」、「布丁好吃到讓人犯罪」、「只是單純不想負責隨便找的藉口，跟布丁沒ˊ宜關係好嗎，布丁好衰哦」、「原來布丁是小三」。

也有網友質疑這是一篇創作文，但是原PO在底下留言，「真的不是故事，他真的因為一個布丁跟我吵架，我覺得真的很誇張」。就有網友跳出來安慰原PO，「其實男生跟女生說想娶她是很常見的謊話，當下為了哄你什麼都會說的，基本上每個女生一生人都聽過好幾次，以後不要再傻傻的相信啦」。

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