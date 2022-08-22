　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中妹未婚懷孕！準新郎不爽「布丁被吃掉」消失2週悔婚：妳很自私

▲▼布丁,點心。（圖／翻攝自pixabay）

▲因為布丁被吃掉，男友氣得離家出走。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名高中妹表示，與男友是在教會上認識，高二時和男友在一起，高三時兩人發生關係，男友還承諾一畢業就會娶她，後來她因為懷孕所以暫時休學，最近和男友談論到結婚一事，對方都會逃避，甚至還因為吃了男友的布丁，男友氣到離家出走2星期。對此，網友們認為，布丁只是藉口，「只是不想負責」。

女網友在臉書「匿名2公社」發文，跟男友都是基督徒，因為參加教會所以認識，後來進一步交往，高三時男友詢問「可不可以進一步發生關係」，她起初先拒絕對方，畢竟婚前性行為是不對的，但男友向她保證，一畢業就會馬上娶她，「我們彼此父母都見過，我們也認定了彼此，所以我就真的傻傻的跟他發生了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友指出，後來懷孕了，也辦理暫時休學，然而，最近和男友談論到結婚的話題，對方都會刻意迴避，甚至還因為吃了對方的布丁而大吵一架，男友氣到離家出走，兩個星期沒有回家。事後，男友拒絕與她結婚，「因為他覺得我很自私，我吃了他的布丁，完全沒有顧慮到他的心情」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB匿名2公社）

▲男友氣到離家出走，甚至還悔婚 。（圖／翻攝自FB匿名2公社）

原PO傻眼表示，「我只是吃他一個布丁有那麼嚴重嗎？就吃完他在去買就好了阿！為什麼要搞成這個樣子？好像都是我的錯一樣？我真的不知道他這麼誇張，現在我到底該怎麼辦？」

貼文一出，網友們認為，布丁只是藉口，男生根本不想負責，「男人的嘴，騙人的鬼，妳還太單純了」、「布丁好吃到讓人犯罪」、「只是單純不想負責隨便找的藉口，跟布丁沒ˊ宜關係好嗎，布丁好衰哦」、「原來布丁是小三」。

也有網友質疑這是一篇創作文，但是原PO在底下留言，「真的不是故事，他真的因為一個布丁跟我吵架，我覺得真的很誇張」。就有網友跳出來安慰原PO，「其實男生跟女生說想娶她是很常見的謊話，當下為了哄你什麼都會說的，基本上每個女生一生人都聽過好幾次，以後不要再傻傻的相信啦」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

►秒變型男！GIBBON休閒西裝2000元有找　CP值爆高

ET快訊
快訊／豪雨彈猛烈！　5縣市豪大雨特報
獨／絕命視角重返殺警現場！警車閃子彈撞墳墓　林信吾酒瓶到處丟
《超偶》總決賽只給9分！　黃國倫淚「還給欠艾成的10分」
還原艾成生前最後一夜　喊賺大錢「不想王瞳拍戲辛苦」
艾成《對你愛不完》最後演出曝光！　王瞳台下淚崩尖叫
快訊／「中介法」遭批箝制言論自由　蔡英文首發聲
快訊／劍潭捷運站搶案！　女車主遭搶包包驚嚇
快訊／陳時中讓阿扁都看不下去？　陳水扁緊急聲明道歉
《新兵日記》演員們敬禮「艾成一路好走」　王瞳台下忍不住爆哭
宋逸民哽咽淚別艾成「真的很不夠意思」曝他私下一面

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／豪雨彈猛烈！雨區擴大　5縣市豪大雨特報「警戒區出爐」

台南27家必比登「美食地址」大公開！網哀號：又少幾間可以吃的店

莫德納次世代疫苗「要補件」拚下週一前再審　估最快10月才能到貨

【廣編】電通攜手Z世代青年、知名品牌與社會企業　共同翻轉剩食議題

警搏鬥歹徒命危...同袍冷酷1句「他必須死」！她聽內幕震撼：很殘酷

估下週二單日破3萬例！王必勝：這波高峰在9月中下旬

病房被貼「黃色長符咒」　他怕爆：待2天完全沒發現！真相神轉

已逾5千人重複感染！羅一鈞：BA.5來襲「人數還會增加」

「確診日增15％」疫情升溫確定！王必勝：3措施保護長者幼兒

電錶遭噴詭異紅漆　居民緊張：什麼情況？台電道歉派員清除

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

林信吾劫超商7千元逃亡 搭客運被逮子彈已上膛

祖雄「廚房激情喇舌」烏克蘭女友　她「雙腿夾緊腰」..下秒猛K人XD

台南勇警殉職家屬返現場招魂　凃家淚喊回家了曹員嬤疑起乩

遊客忘拔鑰匙！機車遭竊　台南2警尋車...慘遭刺殺亡

李亞萍崩潰痛哭：綺綺，媽媽好想妳　很想再抱抱她..「真的放不下」

快訊／豪雨彈猛烈！雨區擴大　5縣市豪大雨特報「警戒區出爐」

台南27家必比登「美食地址」大公開！網哀號：又少幾間可以吃的店

莫德納次世代疫苗「要補件」拚下週一前再審　估最快10月才能到貨

【廣編】電通攜手Z世代青年、知名品牌與社會企業　共同翻轉剩食議題

警搏鬥歹徒命危...同袍冷酷1句「他必須死」！她聽內幕震撼：很殘酷

估下週二單日破3萬例！王必勝：這波高峰在9月中下旬

病房被貼「黃色長符咒」　他怕爆：待2天完全沒發現！真相神轉

已逾5千人重複感染！羅一鈞：BA.5來襲「人數還會增加」

「確診日增15％」疫情升溫確定！王必勝：3措施保護長者幼兒

電錶遭噴詭異紅漆　居民緊張：什麼情況？台電道歉派員清除

抱怨學長「叭2下」！重機哥公主抱一幕曝原因　網笑了：欠叭

北市年減8萬人卻批高雄人口流失　柯文哲：地方黨部自行發新聞稿

【廣編】GroupM群邑台灣　連續榮獲HR ASIA《2022亞洲最佳雇主獎》

因應高通膨「外資建議2千元定期定額投資」　十年報酬率逾六成

快訊／豪雨彈猛烈！雨區擴大　5縣市豪大雨特報「警戒區出爐」

台積電3奈米「改良版」機密投影片曝光！　良率達92%、料提前量產

Skoda搶推「全新7人休旅」！內外造型超前衛、科技感十足

跌入低潮艾成救自己　張芸京淚謝「哥哥」：伸出雙手擁抱我

人妻「腳抖」狂讚厲害！小王回：弄成這樣回不去了　 夫綠炸怒告

萬華最佛心「鮭魚蛋炒飯」！80元一餐抵兩餐、小肉山擠爆便當盒

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

生活熱門新聞

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

從小記者做到中視董事長　美魔女「成敗都是韓國瑜」

大膽用槍　他開槍慘吃6年官司

馬鞍逼近紫爆豪雨！2天降雨時程曝

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

好市多奧男女！　選水蜜桃「狂捏還摔落」

蝎虎開眼轉中颱！「馬鞍今最近」2縣市豪雨

鬼門要關了！10禁忌一次看　別說「這2字」

要秋涼了　首波鋒面「全台降溫」時間出爐

砲友轉正挨轟「帶壞小孩」　正妹公開試車原因

成功救援　7台人從柬埔寨返國

更多熱門

相關新聞

養孩燒錢「夫妻賺10萬」都不夠！過來人1原因勸生

養孩燒錢「夫妻賺10萬」都不夠！過來人1原因勸生

養育小孩是一筆可觀的花費，因此許多年輕人不敢生，不過也有不少夫妻試遍各種方法，只為了擁有愛的結晶，就有網友好奇問，現在物價高漲，夫妻如果在外租房子，每個月至少先噴了2萬多元，之後小孩長大要上學要補習，花費只會越來越多，不明白為何還是一堆人想生，對此，有過來人分享心情。

老公婚前大方　婚後AA制！人妻怒：手搖85元也要討

老公婚前大方　婚後AA制！人妻怒：手搖85元也要討

她被逼婚生子「幫癌末公公續命」！下場慘炸

她被逼婚生子「幫癌末公公續命」！下場慘炸

外派緬甸當荷官　「前女友信了」他傻眼

外派緬甸當荷官　「前女友信了」他傻眼

揭奧客13罪狀！鐵板燒師傅「這1句」卻被戰翻

揭奧客13罪狀！鐵板燒師傅「這1句」卻被戰翻

關鍵字：

布丁婚姻結婚匿名2公社

讀者迴響

熱門新聞

江宏傑離婚1年「夜奔男密友家」全被拍！

閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔陪睡

廖老大認了「甘蔗青茶臭酸的」　巡20間分店傻眼

艾成傳給王瞳「最後1訊息」曝！她反覆看失魂7天

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

王瞳暴瘦現身追思會！「一身白衣」送別艾成

奧迪女拒檢害閨蜜遭擊斃　警「用槍合法」不起訴

助理主持「怨聲傳黃子佼耳裡」合作破裂

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

《女兵日記》楊晴爆「假戲真做人夫羅平」！

送別艾成《新兵日記》全到了！

林信吾殺警！廢死聯盟深夜發聲了

「甜美台妹」被騙去柬埔寨：業績差就被賣當娼妓

林依晨疑意外曝光「女兒正面照」

更多

最夯影音

更多
台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網

台南殺警嫌抓到了！　清晨4：36新竹落網
張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

張菲得知余苑綺死訊「電視旁大哭」 白冰冰憂余天舊疾：他命苦

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警逃命17hrs　新竹落網被押回警局！

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

林信吾殺2警凶刀找到了　背景起底！是外役監逃犯

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

殺警嫌被壓制畫面曝光　署長親率隊上銬逮人！　

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面