嘉藥USR安南生態體驗　越南國際生大呼好新奇

▲嘉南藥理大學透過該校執行中的「永續安南環境生態與綠色產業」大學社會責任實踐（USR）計畫，帶領越南籍同學參與體驗台南安南區生態遊程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了讓首次來到台灣的國際越南專班學生，更加瞭解台灣文化並融入在地生活，嘉南藥理大學透過該校執行中的「永續安南環境生態與綠色產業」大學社會責任實踐（USR）計畫，帶領越南籍同學參與體驗台南安南區生態遊程，不只享受台南大自然美景，更以行腳方式到訪各個歷史景點，深度感受台灣道地文化。





參訪以安南區媽祖宮里為起點，在環境學院院長劉瑞美及環工系主任陳世雄的帶領下，學生首先來到「九塊厝生態園區」，陸續導覽鹿耳門天后宮、龍魚公園、鎮門宮及府城天險等古蹟。由當地越南新住民擔任翻譯、解說，讓越南學生在遊程體驗、古蹟導覽時更深入了解安南區風景文物，活動包含生態漁池的撒網捕魚樂趣，重現安南在地漁民生活樣貌。越南同學們於活動後紛紛透過社群媒體貼出興奮體驗心得，並告訴家鄉親友們，在台灣嘉藥就讀的自己「我很好」。

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安南生態園區表示，希望藉由類似活動讓更多外賓、學生認識台江國家公園及安南區在地生活、風景文物與產業發展，在推廣過程中更有助於在地文化的保留傳承，讓安南區的特色生態能永續保存下來，也感謝嘉藥一直以來的支持與配合，讓文化生態復育的腳步越走越穩健，也越走越長久。

該校環工系主任陳世雄表示，平時授課中便特別為越南學生融入台灣本土特色與環境永續觀念，此次同學因疫情無法回國過暑假，因此安排他們參觀在地環境保育與地方創生案例，藉此加深對台灣環境永續產業與環境教育實踐成果的瞭解，相信不論未來同學是在台就業或回國貢獻所學，台灣學習經驗都有助於傳承環境永續之精神及未來環境保護願景之期盼。