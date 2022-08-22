快訊／狠殺2警逃逸！兇嫌機車安南土城高中尋獲　車上殘留血跡

記者黃彥傑、林悅、林冠吟／台南報導

台南市2名員警凃明誠、曹瑞傑22日中午11時許追捕騎乘機車的竊盜通緝犯陳偉捷，竟遭割喉殉職，凶嫌還疑似搶走員警配槍逃逸。最新消息也傳出，陳偉捷的機車「369-PGB」(深紅色，光陽普通重機，有失竊登記)稍早在安南區土城高中，距離案發現場約1.3公里處被尋獲，且車上有血跡，目前警方也正循線調閱監視器全力追緝中。

▲台南殺警案，兇嫌機車於安南區土城高中被尋獲，車上有血跡。（圖／記者黃彥傑翻攝）



據了解，土城高中的工人先是發現贓車後緊急向警方報警，鑑識人員抵達後也對該輛機車進行初步採證，發現機車上有殘留血跡。

▲▼台南殺警案，兇嫌機車於安南區土城高中被尋獲，車上有血跡。（圖／記者黃彥傑翻攝）



針對這起殺警案，台南市警局局長方仰寧下午出表示，不幸殉職的凃明誠與曹瑞傑當時同坐一部巡邏車執行巡邏勤務，受理機車竊盜案，2人一路追著犯嫌軌跡來到台江大道和北汕尾三路口，原本還有一部機巡的同仁跟在一旁，不過2人先行到場，未料當機巡同仁趕抵現場時，尚不清楚發生什麼事，只看到凃、曹2人滿身是血地躺在地上，立即打電話求救。

初步了解，曹瑞傑身上有刀傷、遭割喉，凃明誠有領警用配槍，但現場卻找不到槍，相關預備彈匣也尚未尋獲，目前唯一可以確定的是，有一把警槍不見，且現場有發現彈孔，研判應該就是警用槍彈孔，目前也尚未發現兇刀，全案仍待調查釐清。