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花慈聯手廠商示範機器手臂導航切片手術　台灣醫療實力受關注

▲邱琮朗主任與團隊成員在一旁仔細關注手術過程。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

邱琮朗主任與團隊成員在一旁仔細關注手術過程。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前，結合了花蓮慈院神經外科醫療團隊臨床經驗，以及鈦隼生物科技所研發出的「機器手臂立體定位導航手術設備（ Model Name：NaoTrac)」，花蓮慈濟醫院與鈦隼生物科技公司攜手完成首例線上即時示範（Live Demo）的「機器手臂導航切片手術」暨國際研討會，吸引了一百一十三位，來自全球五大洲的國際醫界領袖共同參與討論。

這次的「機器手臂導航切片手術」是應用機器手臂（NaoTrac）的「直接式無框立體定位技術」，自動導航進行腦部腫瘤的切片手術(LIVE DEMO, Academic Conference of Robotic-assist Frameless Stereotactic Brain Tumor Biopsy.)，手術過程由花蓮慈院神經醫學科學中心主任邱琮朗帶領團隊進行手術；同一時間，花蓮慈院院長林欣榮與鈦隼生物科技公司執行長陳階曉則在第二現場的會議室進行連線解說。

▲邱琮朗主任與團隊成員在一旁仔細關注手術過程。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院院長林欣榮與鈦隼生物科技公司執行長陳階曉在第二現場的會議室進行連線解說。

邱琮朗主任表示，非侵入式、非接觸式的患者影像檢查相關資料，可以很方便的導入機器手臂系統並生成3D立體模型，讓醫師可以透過模型，在手術前快速而準確規劃手術路線；而在手術中，機械手臂除了可以提供穩定性，獨創的器械配準系統還可以即時提供，機械手臂所持手術器械的實時位置，對精準度與安全度都是大大的加分。

▲邱琮朗主任與團隊成員在一旁仔細關注手術過程。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院院長林欣榮手術過程中回答國際專家提問。

有別於其他包含應用紅外線在內等間接定位系統，「直接式定位技術」有首創的「器械校正系統」，可以將精準度提升到2mm（0.2公分）以內，提供更精確的資訊給醫療團隊執行手術規劃，展現了快速精準的定位和流暢的手術過程。林欣榮院長表示，結合智慧醫療科技為病人規劃更適切的醫療計畫，是「未來手術室」的目標之一，而機器手臂自動導航腦部腫瘤切片手術，同時向國際醫界展現了台灣的軟體及硬體實力。

▲邱琮朗主任與團隊成員在一旁仔細關注手術過程。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院神經醫學科學中心主任邱琮朗手術前留影。

繼2021年 4月取得歐盟准證（CE Mark)後，鈦隼生物科技研發的機器手臂立體定位導航手術設備（NaoTrac），2022年7月底也取得臺灣食藥署（TFDA）醫材認證。鈦隼生物科技執行長陳階曉表示，在許多國際友人的關心下，鈦隼生物科技與與花蓮慈濟合作了此次的學術研討會， 對於未來神經外科的運用與未來發展有極高的潛力。

包含細胞療法、細胞移植、晶片植入…等手術與新藥開發等領域，其實都有共同的重點之一就是「精準度」，在智慧醫療科技技術與專業醫療團隊的努力下，不光是腦引流手術或腫瘤切片，花蓮慈院院長林欣榮表示，之後還會有更多合作開發及進步的空間，而「未來手術室」也會將發展重心，朝著巴金森氏症（Parkinson's disease）、腦部血塊的移除、微創手術、幹細胞治療等方面進行努力，為因病所苦的病人及家屬帶來新選擇、新希望。

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