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白河商工入選職棒新秀　教練霸凌差點扼殺阮裕智棒球天分

▲台南市議員李中岑揭發白河商工應屆畢業生阮裕智裕，在國中時遭教練霸凌的黑暗面，期盼政府能作為選手們堅強的後盾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員李中岑揭發白河商工應屆畢業生阮裕智裕，在國中時遭教練霸凌的黑暗面，期盼政府能作為選手們堅強的後盾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「霸凌真是無處不在」！台南市議員李中岑24日揭發一起知名國中棒球教練，涉嫌霸凌優秀選手事件，被霸凌對象就是白河商工應屆畢業生阮裕智裕，他今年剛剛入選職棒中信兄弟隊，讓外界了解他國中被霸凌的黑暗面，就是希望未來學弟們，不要再經歷棒球熱情差點被扼殺的苦痛，盼政府能作為選手們堅強的後盾。

李中岑指出，白河商工主力投手阮裕智在今年全國青棒玉山盃，代表台南市隊出賽，比賽中投出時速147km/h的最快球速，並獲選為玉山盃最佳投手，並入選第三十屆U-18世界杯棒球賽中華青棒培訓隊名單，是一名非常有天分的選手。

李中岑以一張張選手手臂上、膝蓋上像棒球一般大小的瘀青圖檔，揭發這起霸凌事件，划船選手出身的她說，她能深深感同身受選手所受的傷害，阮裕智今年才剛剛被中華職棒選秀中信兄弟選上，黃偉哲市長還前往道賀，但大家知道嗎？這位優秀的新秀棒球路並非一路順遂，大家看到的只是成名選手光鮮亮麗的一面，但內心的辛酸和無奈卻無人知。

李中岑表示，內心的辛酸是阮裕智不堪回憶的一段時期，他曾在善化國中時一年級練球時，被約聘黃教練霸凌傷害，傷害的工具就是棒球和球棒，教練有時用球棒、有時用發球機發球當成武器打在他身上，造成投球的右手臂、膝蓋嚴重瘀傷，他的父親原先怕轉學會禁賽兩年，就讓孩子先忍癮著。

李中岑說，教練霸凌傷害的行為並沒有停止，阮裕智身心因此受到莫大傷害，對棒球的熱情也被澆熄，在國中二年級時下定決心轉學放棄繼續打球，國中畢業後阮裕智跟好友都考上白河商工，重新開始打球訓練，對棒球的熱情和天分再度燃起。

李中岑說，黃教練訓練選手的過當行為不只阮裕智受害，還曾發生小球員家長帶消夜來犒賞大家，同學問教練是否發下去給大家吃，就被逼著一人吃完所有消夜，導致腸胃炎送醫，也外傳他跟專業教練不合，而處處排擠對方想取而代之，讓擁有優良傳統的善化青少棒上演青少棒甄環傳，請體育局深入了解善化青少棒的訓練問題，讓孩子們的訓練環境和師資系統能更好，當年如果阮裕智面對霸凌退縮了，那麼像他這樣有天分的選手，就失去未來在職棒界發光發亮的機會。

有關李中岑議員提出善化國中約聘教練體罰選手一案，台南市政府表示，經查目前體育局、教育局及學校皆未接獲該校棒球隊有不當管理情形，但市長黃偉哲也強調，市府一向秉持零體罰精神，就議員提出之事證，將要求體育局及教育局依相關規定啟動調查，如果體罰屬實，會進行處分。針對教練任用體制，黃偉哲也表示會檢討相關問題並做改善。體育局也表示，針對各校棒球隊管理問題，體育局將持續督導考核，並精進教練管理及輔導專業知能。

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