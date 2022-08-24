慶發行20週年　悠遊卡推「減碳大富翁」遊戲邀民眾做環保

▲悠遊卡公司董事長陳亭如出席悠遊20「加植你的美好生活」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

為了跟上全球減碳環保趨勢，發行至今已滿20周年的悠遊卡，特別推出線上遊戲「減碳大富翁」與線下展覽「加植你的美好生活」，結合自家的悠遊付APP，可計算持卡人的「減碳里程」，還有機會抽到藝術家設計的特製悠遊卡。

悠遊卡公司透過大數據技術，計算出各種大眾運具的碳排放係數，進而推出線上遊戲「減碳大富翁」，民眾可以在手機上查詢自己的減碳成績，並在遊戲中兌換骰子，有機會獲得獨一無二的藝術家設計悠遊卡。

「減碳大富翁」已在悠遊付APP上線，只要註冊為悠遊付會員，就可以在「減碳大富翁」中暢遊玩樂，悠遊付會員透過名下悠遊卡搭乘不同大眾運具的比例、使用小額消費的次數，演算出屬於自己的「未來植物」，並可透過搭乘大眾運具所換算的減碳里程，獲得相對應的骰子，在遊戲中逐格前進。

悠遊卡公司指出，經過「機會」、「命運」、「企業」、「加植美好生活卡」等關卡時，可以獲得消費回饋券、植物能源，甚至有機會抽到由藝術家親手設計、獨一無二版本的特製悠遊卡。

此外，透過在悠遊付APP中特別新增的「悠遊減碳專區」，你也可以知道在使用悠遊卡搭乘綠色運具的過程中，已經幫地球減輕了多少碳排的負擔，相當於減少使用了多少個塑膠杯、多少雙免洗筷，透過實際的行動，與大家一起攜手達成美好城市的願景。

另外，悠遊卡公司策畫的「加植你的美好生活」實體展覽目前在大安森林公園捷運站持續展出中，不但可以加入「永續之樹」的行列，並將自己的「未來植物」投放在現場的大螢幕上，也可在現場查詢這張卡片累計的使用次數，目前已有使用超過4.5萬次的超級大戶，顯見悠遊卡真的是每位朋友最忠誠的好朋友，無論搭車、消費，永遠陪伴在你身邊。