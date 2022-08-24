台東+307！新增1死「有腦中風病史」　累積確診病例4萬6662人

▲台東縣今新增307確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣24日新增307位確診者，271名民眾戶籍或居住地分在台東、36名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案46,662人、居隔者484人。目前針對COVID-19確診者分流收治情況，台東縣截至8/23下午16點為止，住院收治人數為19、加強版集中檢疫所為21人、居家照護現管人數有1508人。

台東縣衛生局表示，縣內1兒少安置機構今日監測期滿結案，總計縣內共有1養護、2監所、1兒少機構群聚事件監控中，本日共新增2例確診個案。兒少安置機構部分新增2住民確診，養護機構及監所則無新增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，中央今日也公布台東有1本土病例確診死亡個案，為1位42歲男性;未接種新冠疫苗;有腦積水和腦中風病史。

「疫苗打3劑，一起做防疫」台東縣衛生局再次呼籲民眾應儘快完成完整疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，如符合中央免戴口罩條件如騎機車/腳踏車、於山林(含森林遊樂區)、海濱活動時，仍應隨身攜帶口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩保護您我自身健康。

民眾如有防疫相關問題可於上班日撥打衛生局(所)電話或至台東縣衛生局官網-主題專區-新冠病毒防治常見QA查詢，如夜間及假日有新冠疫情相關需立即處理問題請撥打台東縣1999專線。新冠疫情資訊請參考台東縣衛生局官網-主題專區-新冠病毒防治：https://www.ttshb.gov.tw/Announcement/C000046