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社會 社會焦點 保障人權

車停劍潭捷運站…她門沒鎖遭通緝犯闖入「勒脖奪包」！嚇喊：搶劫

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

台北市士林區劍潭捷運站24日下午發生搶案！一名女車主車門沒鎖，突然遭一名年約20多歲的卓姓歹徒衝進車內，伸手硬搶放置在副駕駛座上的包包，嚇得女車主當場大喊「搶劫」，2名路過的年輕人見狀，隨即上前將人壓制。根據警方調查，卓男因毒品案遭通緝，現場也起獲毒品吸食器，訊後依毒品、強盜等罪移送地檢署偵辦。

▲▼劍潭捷運站,士林,大樓。（圖／記者項瀚攝）

▲劍潭捷運站24日下午發生搶案。（圖／記者項瀚攝）

士林分局24日接獲民眾報案，指稱劍潭捷運站1號出口前快車道有民眾遭強盜，遂立即啟動線上快打警力前往攔截圍捕，經查係卓姓犯嫌見被害人駕駛號自小客車行經該處路口停等紅燈時，突自汽車右後車門進入，以強勒被害人脖子方式強盜財物，路人見被害人持續求救報警，並上前協助圍捕。

警方迅速到場成功壓制逮補犯嫌，經查卓姓犯嫌因涉犯毒品案件遭桃園地方檢察署通緝中，現場起獲毒品吸食器等證物，詢後除依法移送桃園地檢署歸案外，並依毒品、強盜等罪嫌移請士林地方檢察署偵辦，同時將持續清查有無涉及其他刑案。

士林分局呼籲汽車駕駛停等紅燈應注意車輛上鎖，妥善保管個人物品，減少暴露風險，增加歹徒作案難度。如發現周遭可疑，立即向警方反映，本分局將持續加強巡邏、路檢等攻勢勤務，絕不給予任何犯案機會，以維護社會治安。

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