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社會 社會焦點 保障人權

瑭霏驚恐還原被搶過程！遭勒脖被硬拉到後座　左眉撞擊險破相

記者黃宥寧／台北報導

台北市士林區劍潭捷運站24日發生一起隨機搶案，藝人瑭霏駕駛車輛行經中山北路五段（劍潭捷運站）快車道等紅綠燈，臨時下車到後車廂找東西，卓姓毒品通緝犯趁隙從汽車右後門潛入，並從後座以強勒脖子瑭霏強盜財物，更釀頭、手受傷，所幸2名男路人上前協助，將搶匪壓制，全案訊後依毒品、強盜等罪移送士林地檢署偵辦。對此，瑭霏也驚恐還原當時狀況。

瑭霏（27歲）在鳳凰藝能總經理趙善意陪同下前往文林派出所製作筆錄，進派出所前，她餘悸猶存向媒體還原當時狀況，她指出當時停紅綠燈，下車走到後車廂找東西，準備返回駕駛座，歹徒就從右後座上車，直接從後座勒住她脖子，並開始在副駕駛座翻包包找錢包，更將車輛熄火，搶匪得手後，一度企圖逃跑，但瑭霏將她拉住，但卻反遭對方從駕駛座強拖到後座就企圖逃跑。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲瑭霏赴派出所時邊走路邊冰敷，向媒體餘悸猶存還原遭搶狀況 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

臨亂不危的瑭霏，在與搶匪拉扯之間頭部遭擊，手部多處挫傷流血，所幸在她呼喊搶劫後，2名路人見義勇為聯手制伏歹徒，轄區警方隨後趕到，依現行犯將人上銬逮捕。

據了解，卓姓嫌犯是搭乘捷運到劍潭捷運站下車，過馬路時見瑭霏等紅綠燈下車，走到後車廂取完物品，要返回駕駛座，同步從汽車右後車門車上，並從後座以手強勒瑭霏脖子，瑭霏嚇壞當場哭出來，全案詢後除依法移送桃園地檢署歸案外，並依毒品、強盜等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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