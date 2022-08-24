南消結合台電　辦救災感電預防暨危害辨識安全官訓練

▲台南市消防局第六大隊，召集大隊平時於災害現場擔任幕僚成員及所屬幹部、戰術戰技教官，辦理救災感電預防暨危害辨識訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊於辦理太陽能面板火災實驗與訓練過程中，發現消防人員對於感電預防作業及觀念深感不足，特與台電公司台南營運區處合作，24日上午9時至12時召集大隊平時於災害現場擔任幕僚成員及所屬幹部、戰術戰技教官，辦理救災感電預防暨危害辨識訓練。

鑑於救災現場救災人員可能發生感電或電擊事故，台南市消防局第六大隊自2020年與友達光電公司合作，從太陽能面板火災探討設計可能實驗情境，另於2021年辦理太陽能面板模組實火燃燒實際取得重要實驗數據，歸納確認相關太陽能面板災害消防人員所面對的感電危險情境，若火災造成電纜線破損，因已接地救災人員感電風險低，但若接地失效且火勢過大造成正負極破損與金屬架接觸，其電流值遠超過人體可承受範圍，相關資料已供全國消防救災人員參考使用。

台南市消防局第六大隊於辦理太陽能面板火災實驗與訓練過程中，發現消防人員對於感電預防作業及觀念深感不足，特與台灣電力公司台南營運區處合作，於24日上午9時至12時召集大隊平時於災害現場擔任幕僚成員及所屬幹部、戰術戰技教官，辦理救災感電預防暨危害辨識訓練，提升安全官幕僚及各級幹部此類災害事故應變能力，並配發高低壓驗電(筆)棒、絕緣手套等配備供災害現場台電應變人員尚未抵達時，消防人員基於人命搶救優先狀況下偵測確認感電風險使用。

本次訓練主要於安平工業區4處地點辦理，由台電服務年資超過30年之第一線巡修人員擔任教官，針對以下內容講解並訓練同仁如何正確使用相關驗電設備及穿戴個人防護器具: 1、線路外觀電壓判讀及危害辨識；2、屋內電箱開關操作安全注意事項3、電線桿線路斷裂作業危險(颱風天或車禍事故)；4、太陽能面板災害應變(台電端)；5、應變器材及個人防護設備的使用限制。

市長黃偉哲表示，台南因為日照充足，太陽能光電案場眾多，為提升太陽能光電設備火災搶救效能及風險辨識辦理專業訓練，不僅保障消防人員的安全，更是保護大台南市民的安全。





消防局局長李明峯表示，消防人員於救災現場遇到感電事故風險非常高，而通電設備的搶救第一時間又不能先以水線射水搶救，所以災害現場安全幕僚工作及危害辨識作業更應落實，未來將持續針對是類高危險因子場所及廠區專業技術人員配合辦理搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化救災安全及提升搶救效能。