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南消申請中型搜救隊國家認證　第一階段實地查核通過

▲台南市消防局向內政部消防署申請中型搜救隊國家認證檢測，8月23日由內消防署派員至台南市消防局大橋特搜分隊進行第一階段書面資料實地查核，，評核結果通過第一階段書面審查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局向內政部消防署申請中型搜救隊國家認證檢測，8月23日由內消防署派員至台南市消防局大橋特搜分隊進行第一階段書面資料實地查核，，評核結果通過第一階段書面審查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化災害應變處理與提升救援效率，內政部消防署自2021年起分年推動特種搜救隊國家認證計畫(NAP)，共分二階段評核，第一階段為書面資料實地審核，第二階段為36小時不間斷動員演練，台南市消防局亦積極整備特搜量能參加搜救隊國家認證。

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台南市消防局於2022年7月向內政部消防署申請中型搜救隊國家認證檢測，8月23日由內消防署派員至台南市消防局大橋特搜分隊進行第一階段書面資料實地查核，審查搜救隊成員資格、裝備器材、訓練紀錄等各式書面文件，評核結果為通過第一階段之書面審查。

後續預計於2022年10月下旬參加第二階段36小時不間斷測驗，將針對特種搜救隊五大功能編組之管理、搜索、救援、醫療及後勤等進行地震災害搶救模擬情境檢測，包括行動基地搭建、ASR評估搜索、倒塌建築物破壞、繩索救援、後勤支援、醫療等項目，以確認各項專業救災技能是否達標。

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市長黃偉哲表示，台南市特種搜救隊承擔拯救大台南市民生命安全之責任，未來若通過搜救隊國家認證，將納入國家搜救隊伍輪值，協助執行國際人道救援任務。

消防局長李明峯表示，消防局訂於2022年10月底取得中型搜救隊伍認證，並朝重型搜救隊伍之目標前進，持續充實各式特搜裝備器材，並辦理各項專業訓練以提升救災能力。

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