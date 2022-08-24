徐巧芯曝：民進黨修法外役監全為「這大咖」　質疑陳菊為幕後操手

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／攝影中心攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對明德外役監逃犯林信吾殺警案，國民黨台北市議員徐巧芯透露，民進黨在2020年六月通過修法，放寬外役監的規定，都是為了讓一位「有前科的民進黨地方大老」能夠到明德外役監過爽日子，並質疑整件事件背後是監察院長陳菊在運作，不僅提案放寬外役監條例時機過巧，連提案人也全為高雄立委，甚至在入獄期間與陳菊等高雄政治人物見面。

「出事了才喊檢討外役監遴選標準，沒事的時候修法讓自己人舒服？」徐巧芯24日透過臉書表示，民進黨突然在2020年六月通過修法，放寬外役監的規定，就是為了讓一位「有前科的民進黨地方大老」能夠到明德外役監過爽日子。

徐巧芯點名此關鍵人物正是民進黨前中常委李清福，李清福暱稱「陳菊代理人」，更被媒體稱為「陳其邁大將」，總統蔡英文競選時，他擔任「大高雄後援會總會長」，在民進黨內的關係極其良好，無論高雄民進黨的政權如何交替，永遠都有他。

徐巧芯指出，李清福曾因賭博罪被判處有期徒刑三個月，原本應該因為「累犯」身分無法申請外役監，但在民進黨立委六月修法通過後，放寬累犯身分六個月以下徒刑均可申請。徐巧芯推估，李大約6月左右申請外役監（經立法委員協助查證），質疑立委們一修法放寬資格，李清福馬上就申請成功，未免太過巧合。

徐巧芯還發出一張李清福與陳菊會面照片，照片中可見有人穿著2020民進黨制服，她反問，李清福2017年入獄，貪污犯應該要好好待在監獄，怎麼會在外面跟陳菊拍照？為什麼監察院長陳菊會跟貪污犯混在一起？這是不是代表李清福在外役監申請放假後，一出來就急著跟一票高雄的政治人物見面？

徐巧芯認為，整件事情都是監察院長陳菊在運作，不僅提案放寬外役監條例時機過巧，連提案人邱志偉、邱議瑩、趙天麟、許智傑也全為高雄立委。

徐巧芯補充，當年國民黨與時代力量都提案「貪污犯不得參加院外役監遴選」，但民進黨卻利用人數優勢直接封殺。蔡英文現在說《外役監條例》要通盤檢討條件與標準，「上一次有機會可以修法的時候，你們是選擇為了這個高雄的『黑派新教父』量身打造一個新天堂，這不是很諷刺嗎？」

此外，徐巧芯強調，2016年曾經爆出民進黨為了怕李清福貪污罪定讞，要讓他的兒子能夠接班，因此提出《農會法第25條之一修正草案》；2020年3月至今仍有許多民進黨立委不斷幫李清福「平反」，監察院更是想方設法要「證明」此貪污案是「冤案」。