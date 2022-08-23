蘇貞昌探視家屬　殉職勇警姐悲問：為何讓這種強盜犯到外役監？

記者林悅／台南報導

台南市安南區發生襲警案，員警凃明誠、曹瑞傑因公殉職，警方23日清晨於新竹逮捕嫌犯林信吾，行政院長蘇貞昌在內政部長徐國勇、警政署長黃明昭、台南市長黃偉哲等人陪同下，前往台南市立殯儀館弔唁殉職員警及慰問殉職員警家屬。

▲行政院長蘇貞昌在內政部長徐國勇、警政署長黃明昭、台南市長黃偉哲等人陪同下，前往台南市立殯儀館弔唁殉職員警及慰問殉職員警家屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

凃明誠的姐姐當場向蘇貞昌院長陳情，請蘇院長能追查法務部矯正署為何會讓林信吾這種強盜犯到外役監獄，且能請假回家探親？是不是有缺失；此外請蘇院長能支持警察人員能放心使用槍械。

隨後蘇貞昌院長前往市警三分局慰勉警察同仁辛勞，蘇貞昌院長勉勵肯定多位有功一線警察同仁的辛勞，並頒發破案獎金致意，感謝全國員警以最短的時間內緝獲殺警凶徒，同時也讓全國民眾放心，盼全國人民給予警察最大的支持。





行政院長蘇貞昌表示，對於兩位員警英勇職守，不幸因公殉職，感到非常痛心不捨，重大刑案獲報第一時間，蔡英文總統和他立刻要求內政部長徐國勇、警政署長黃明昭專程南下指揮緝凶，務必儘速將嫌犯逮捕到案，以避免憾事再發生，並且慰問受難警員家屬，給予照顧並從最優撫恤。





蘇貞昌強調，特別感謝員警在最短的時間內就緝獲殺警凶徒，過去幾年來，對於相關法律的修正、工具的提供及執法壓力的減輕等等，皆有全盤檢討及作為，由於本次案件，未來將進一步各方面更周全的檢討，更感謝第一線有功員警在最快的時間內全力逮捕嫌犯到案的努力，期盼全國人民給予警察最大的支持，維護社會治安，與市民攜手合作。





台南市長黃偉哲表示，案件雖偵破，但台南失去兩位英勇優秀年輕員警，感到非常痛心，同時感謝專案小組，以及警政署、刑事警察局、南部打擊犯罪中心、高雄市警察局、新竹市警察局等許多英勇弟兄的努力。