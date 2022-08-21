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西港省長：柬埔寨人曾在海外被拐賣！　不願這種痛苦在本地發生

▲▼柬埔寨施亞努省（Preah Sihanoukville）省長郭宗朗（Kuch Chamroeun）。（圖／翻攝自施亞努省政府

▲柬埔寨施亞努省省長郭宗朗（Kuch Chamroeun）。（圖／翻攝自施亞努省政府）

記者張方瑀／綜合報導

台灣人被人蛇集團拐賣到柬埔寨強制工作、非法拘禁的事件，引發東南亞各國關注。聯合國人權專家正巧於此時訪問西港，當地省長表示，目前有約600名外國人正在西港監獄服刑，並強調，20年前柬國公民在泰國、馬來西亞、台灣和中國遭到迫害或販賣，「不希望這種痛苦在柬埔寨發生。」

根據《柬中時報》報導，聯合國柬埔寨人權狀況特別報告員蒙丹蓬（Vitit Muntarbhorn）於15日至26日訪問西港市（又譯施亞努港、西哈努克港），評估人口販運、網路犯罪等侵犯人權等問題，並在10月向聯合國人權理事會提交報告。他19日下午與施亞努省（Preah Sihanoukville）省長郭宗朗會面，強調網路犯罪和人口販運已涉及多個國家和地區公民，西港市應該善用已生效的執法合作備忘錄，展開國際執法合作。

▲▼聯合國柬埔寨人權狀況特別報告員蒙丹蓬（Vitit Muntarbhorn）。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國柬埔寨人權狀況特別報告員蒙丹蓬。（圖／達志影像／美聯社）

郭宗朗（Kuch Chamroeun）指出，20年前柬國公民在泰國、馬來西亞、台灣和中國遭到迫害或販賣，「不希望這種痛苦在柬埔寨發生。」他也提到，在西港從事違法犯罪都是外國人，而受害者也是外國人，目前有約600名外國人，因涉及綁架勒索罪名，正在西港監獄服刑。

郭宗朗表示，當警方搜查部分營業場所時，自稱是受害者的人，通常都正常工作、休息或玩手機，直到警方追問才會說，自己是因為想換公司，所以才報警稱自己被非法拘禁；也有部分案件並非當事人自己報警，而是由其他人報警，「這也不是非法拘禁，他們（報警的人）都是自願上班。」

郭宗朗說，警方去年7月份在高龍島攔截一艘可疑輪船，救出30多名被人蛇集團賣到柬埔寨的外國人，西港當局正將重拳打擊各類違法犯罪，包含海上人口販賣、詐欺和洗錢等，希望蒙丹蓬不要通過媒體認識西港，因為西港的實際情況與一些媒體報導有所不同。但他也坦承，西港當局在打擊洗錢犯罪的能力有限，在經過內政部的培訓後，才意識到非法拘禁、人口販賣與洗錢犯罪有關聯。

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