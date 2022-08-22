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非法仲介小蜜蜂承攬臨時工！移民署冒險攔車　查獲17名失聯移工

▲▼彰化打擊非法仲介小蜜蜂！移民署冒險攔車查獲17名失聯移工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲移民署攔車查獲17名失聯移工。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

移民署中區事務大隊彰縣專勤隊接獲線報，轄內鄉鎮多處地點疑似聘僱失聯移工非法從事工作，經蒐證後於9日會同台中市警察局第四分局及彰化縣政府勞工處組成聯合小組，拂曉出擊以2部車前後包抄攔查方式查獲6名失聯移工、非法雇主及仲介各1名。深入追查後，又於18日再度出擊，再查獲11名失聯移工，全案共計查獲19人，將依違反就業服務法函送彰化縣政府裁罰。

線報稱，彰化某鄉鎮近期常出現載滿外來人口四處承攬臨時性工作的小蜜蜂，經多日派員勘查並鎖定1台銀色廂型車及派工路線後，彰化縣專勤隊、台中市警察局及彰化縣政府勞工處組成聯合小組，趁9日該車再次出動載運6名失聯移工上工之際，立刻抓緊時機以攔車方式圍捕，順利查獲非法雇主、仲介及失聯移工。另持續追查並循線再發現另一組小蜜蜂載運外來人口出沒在養雞場附近，於是在18日清晨，埋伏於車輛前往養雞場工作的路上，專勤隊人員再次運用甕中抓鱉方式查獲車內11名失聯移工，全案含非法雇主及仲介共計查獲19人，有效打擊外國人在台非法工作及防堵疫情破口，並展現執法決心。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗呼籲請民眾不要聘僱來路不明的外來人口或仲介非法移工工作。「就業服務法」規定民眾未經許可非法聘僱外國人，可以裁罰新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰；5年內若再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者更涉及刑事責任，千萬不要因小失大。

▲▼彰化打擊非法仲介小蜜蜂！移民署冒險攔車查獲17名失聯移工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化打擊非法仲介小蜜蜂！移民署冒險攔車查獲17名失聯移工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化打擊非法仲介小蜜蜂！移民署冒險攔車查獲17名失聯移工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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