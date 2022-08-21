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美國人也被賣！3外國人稱遭軟禁「工作畫面」曝　柬埔寨警獲報救出

▲▼美國人也被賣！3外國人稱遭軟禁「工作畫面」曝。（圖／翻攝自Khmer Times）

▲三名外籍人士被軟禁在公司房間內，柬埔寨警方獲報救出。（圖／翻攝自Khmer Times）

記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨人蛇集團猖獗，除了許多台灣人被拐賣到當地外，也有其他國家公民被軟禁在當地。柬埔寨內政部證實，有2名美籍人士、1名印尼籍人士在西港遭中資公司拘禁，雖然沒有虐待等行為，但三人的護照都已遺失或過期，公司也不准其離開，目前警方已將人救出並展開調查。

根據《柬中時報》與《高棉時報》報導，柬埔寨內政部長韶肯（Sar Kheng）的熱線電話日前接到3名外籍人士求救，表示他們被非法拘禁在西港的公司裡。檢察官在警方的陪同下前往現場，確實在一間無人看守、沒有上鎖的房間內找到35歲美籍柬裔男子查普（Sath Chap）、43歲美籍男子史考特（Daniel Wayne Scott）及其31歲印尼籍妻子瑞瑪（Plasidia Retta Riama）。

查普向警方表示，他在2021年8月從金邊國際機場進入柬埔寨旅遊，同年11月來到西港從事電腦工作，期間換過4家公司，月薪約800至900美元；當他在第三間公司工作半個月後，仲介就將他換到第四家名為Jin Bei 4的公司，並從中賺取4000美元的中介費。

他來到Jin Bei 4公司後，每月的薪水為900美元，他沒有被虐待，只是不能請病假，也不能外出離開公司，因為和公司簽了一年的合約，因此工作滿三個月想辭職時遭到公司拒絕，才會選擇向官方求救。

▲▼美國人也被賣！3外國人稱遭軟禁「工作畫面」曝。（圖／翻攝自Khmer Times）

▲史考特在Jin Bei 4公司的工作畫面。（圖／翻攝自Khmer Times）

史考特和妻子是在2019年8月來到柬埔寨，兩人一開始在金邊當了兩年的志願老師，妻子在今年1月認識了一名印尼男子和一名菲律賓女子，兩人在他們的介紹下來到西港工作，但薪資都相當低。後來兩人又在4月遇見台灣男子小李、中國男子Jackie Trio，並在他們的安排下來到Jin Bei 4公司。

史考特說他第一個月的薪資是500美元，後來陸續漲到800美元，一切工作都非常順利，還能拿到不少獎金，但隨著妻子的憂鬱症越來越嚴重，才會提出辭呈。沒想到當Jackie Trio得知他想離開後，立刻朝他一頓痛毆，並禁止他們離開公司。

目前警方已經將三人帶離公司，查普的護照已經逾期兩年，史考特和妻子的護照則早已丟失，現在已遭相關部門拘留。

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