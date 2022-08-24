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鑽戒捨不得戴！「手指空空」害夫被酸　人妻：我錯了？

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻在網路上PO文聲稱，結婚時老公買了卡地亞（Cartier，知名法國奢華珠寶、鐘錶製造商）的鑽戒，因為太貴重，她只有重要場合才會拿出來戴，沒想到卻因為經常「手指空空」而害老公遭親友質疑，「我這樣做有錯嗎？」網友們看完文章，紛紛留言建議她不要理會那些酸言酸語，「多少人結婚了也沒在戴婚戒」、「掉了就知道了」。

▲▼ 鑽戒,戒指,結婚, 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO怕弄丟鑽戒，婚後只有重要場合才會拿出來戴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「匿名2公社」的文章中提到，結婚時老公買了卡地亞的鑽戒當結婚戒指，但因為太貴重又怕弄不見，婚後她沒有戴在手上，而是收在抽屜裡，只有重要場合才會拿出來戴，沒想到親友看她「手指空空的」，還以為是老公結婚時連戒指都沒有送，讓她很困擾，「我這樣做有錯嗎？」

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文章公開之後引發網友留言熱議，大多數人都覺得原PO不必在意親友的傳統觀念和酸言酸語，「多少人結婚了也沒在戴婚戒，什麼時代了還有這種八股觀念」、「誰說有婚戒一定要戴」、「我跟我老公都沒有戴，愛戴就戴，關其他人屁事」、「太貴重的物品戴著，被搶或是被斷指更衰」、「掉了就知道了」。

也有不少過來人分享自己不戴婚戒的原因，主要還是怕弄丟，畢竟婚戒一枚就要好幾萬元，不小心弄丟或損傷真的會很心疼，「我也是重要場合才會戴婚戒，曾經掉在外面，幸好有找回來，不然一枚婚戒好幾萬元」、「我也是都沒戴婚戒，覺得做事情會弄到，怕損傷，久久拿出來回味一下而已」、「有了小孩後，我們夫妻都沒辦法戴婚戒了，很怕刮到小孩」。

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