男女去宮廟「倒立香」插香爐！網傻：會怎樣？　內行人曝惡質含意

▲網友PO出一對男女去宮廟倒插香的畫面。（圖／翻攝爆料公社二社，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

到宮廟中拜拜求平安、保佑，是台灣常見的民間習俗。然而，有網友PO文指出，一對男女日前到某宮廟拜拜時刻意「倒立香」插入，希望其他的宮寺廟可以多留意。對此，許多網友不懂「倒立香」有甚麼含意，「有什麼用意嗎」、「求解」、「為什麼會做這個舉動呢？不懂」。

該名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，有一對男女14日到宮廟內拜拜時倒立香，「各友宮寺廟多加留意！」畫面顯示，一對男女在香爐前將香反拿，一根一根地插入香爐內，讓不少網友看完紛紛疑惑，「為什麼會做這個舉動呢？不懂」、「這算是詛咒嗎」、「倒立香是什麼意思啊」、「有什麼用意嗎」、「作用是什麼？」。

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▲▼有內行人透露，倒插香對於神明是不敬的行為。



「惡質的做法」，有人說，「倒插香是詛咒別人的意思」、「有冤屈、復仇」、「倒插有挑釁意味，以及想趕神明走的意思」、「我只有在火葬場看過插倒香」、「有一說是詛咒，另一種是法師退神寄爐用」、「是一種褻瀆神明的表示，非常的大不敬」、「退人家的神，亂來」、「這是象徵本派滅門之意，不喜歡別去拜，觸人霉頭幹嘛」。

對此，也有內行人出面解釋，「倒立香=詛咒、嗆聲的意思。對神明是非常不禮貌的行為，以我們常見的例子就是，你走在路上，有一個不認識你的人，看著你，然後詛咒你全家死光、或是沒事找事。但印象中，拜倒香的，我還沒看過哪一個是好下場的，大家當故事，聽聽就好」。

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