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林姿妙涉貪、江聰淵盜採砂石　民眾黨批藍綠「兩邊烏鴉一般黑」

▲宜蘭縣長林姿妙聲明反擊涉貪案偵查細節遭曝。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭縣長林姿妙涉貪。（圖／記者游芳男攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨籍宜蘭縣長林姿涉貪汙弊案，遭宜蘭地檢署依《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等起訴。對此，民眾黨24日左批藍右打綠，指林姿妙涉嫌貪瀆，讓宜蘭「民主聖地」招牌蒙塵，籲其知所進退，「別考驗宜蘭人的智商」，且民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵也有盜採砂石前科，狠嗆「藍綠背後金權結構糾纏不清，兩邊烏鴉一般黑。」

民眾黨表示，台灣民主運動先驅蔣渭水、郭雨新、陳定南等人，身體力行為宜蘭縣寫下清廉不貪汙的形象，是宜蘭人引以為傲的光榮。不過，現任縣長林姿妙卻涉貪汙弊案，讓「民主聖地」招牌蒙塵，呼籲其知所進退，「別考驗宜蘭人的智商。」

民眾黨怒批，林姿妙把自己涉貪定調為「政治追殺」，但從頭到尾都無法解釋為何帳戶有將近8000萬來源不明財產，且林姿妙女兒沒有公職身份，卻高度介入縣府運作，母女倆公私不分、嚴重破壞體制，「在宜蘭當地也是公開的秘密。」

不僅國民黨身陷爭議，民眾黨接著指出，民進黨參選人江聰淵也曾因盜採砂石入獄3個月，還義正嚴詞地強調自己是幫工人扛責入獄、為了堅持清白才被判刑，更把坐牢經驗說為成長動力與負責任的表現，沒有絲毫悔意，「不是人生有過污點，就不能改過重來，可是把錯誤當做一種『勳章』，幾乎變成民進黨的標準操作。」

「藍綠背後金權結構糾纏不清，兩邊烏鴉一般黑」，民眾黨說，他們不希望宜蘭縣民只能在爛泥中掙扎，2022年宜蘭縣長選舉不是選新的，而是選對的，盼民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠為宜蘭注入新活水，還給「民主聖地」一塊乾淨清新的招牌。

▼民眾黨批林姿妙、江聰淵「兩邊烏鴉一般黑」。（圖／翻攝自臉書）

▲▼民眾黨批林姿妙、江聰淵。（圖／翻攝自臉書）

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