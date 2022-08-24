法國妹在中國徹底心碎　來台就找到真愛

記者陳俊宏／綜合報導

在台灣的法國女生「憶思」分享在中國心碎的故事，後來轉而來台灣學中文，沒想到找到「真愛」，從此愛上繩索藝術。

憶思接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自法國勃根地（Burgundy），之前主修電腦科學，2018年去英國繼續深造，認識當時的中國男友，一年後，跟他去他的家鄉青島學中文，半年後回法國度假，結果疫情爆發。

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▲▼憶思來台接觸到繩索藝術，從此愛上。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

憶思說，當下沒辦法回中國，一開始想說疫情應該很快會結束，但等待時間從幾周變成幾個月，能回中國的希望越來越渺茫，東西都還在青島那邊大學的宿舍裡，試過所有方法想要回去，但他們就是不開國門。

憶思表示，她等了6個月決定放下，詢問校方私人物品怎麼辦，得到「愛莫能助」的回應，「這讓我整個心碎了，我全新的電競筆電和貴貴的Marshall音響、一些漂亮的鞋子都還在宿舍。」

「但我想學中文的興趣並沒消失，我不想就這樣放棄學習。」憶思表示，法國同學推薦她去台灣，2020年底申請到打工簽證來台灣，透過各種機會 ，一些台灣藝術家讓她接觸到繩索藝術，深深著迷這門藝術的原創性，從此愛上。