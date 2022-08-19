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西班牙乾旱到「巨石陣」再現　巴黎暴雨地鐵淹沒

▲巨石陣。（圖／路透）

▲西班牙因乾旱導致水位下降，讓「巨石陣」的Dolmen of Guadalperal多年再次完整呈現。（圖／路透）

記者鄭文晴／綜合報導

歐洲今夏遇上500年極端熱浪，導致西、南歐多處爆發災情。西班牙極端氣候除了造成超過千人中暑喪生、野火肆虐，更因水位下降，讓「巨石陣」的瓜達帕拉爾石墓 （Dolmen of Guadalperal）再次完整呈現。除此之外，才受乾旱所苦的法國，遭到強降雨突襲，巴黎多處地鐵淹水暫時關閉。

▲歐洲熱浪。（圖／路透）

▲西班牙遭野火肆虐。（圖／路透）

據外媒報導，西班牙「巨石陣」位於卡塞雷斯省（Caceres）的巴爾卡尼亞水庫（Valdecanas reservoir），官方正式名稱是「瓜達帕拉爾石墓」，因長年被水覆蓋而無法見全貌，近期乾旱導致水位下降28%才再次完整露出水面。

▲巨石陣。（圖／路透）

▲西班牙「巨石陣」位於卡塞雷斯省的巴爾卡尼亞水庫。（圖／路透）

雖然極端氣候對西班牙農村造成了嚴重破壞，但當地經營遊船公司的老闆阿根塔斯（Ruben Agrentas）對此感到興奮，表示「巨石陣」露出將會帶來遊客人潮，對觀光業有極大幫助。

在前西班牙總理佛朗哥（Francisco Franco）統治期間，「巨石陣」因農村發展計劃於1963年被淹沒，此外只有4次完全露出水面。據美國國家航空暨太空總署（NASA）稱，它最後一次完整出現是在2019年歐洲的另一場乾旱。

巨石陣是垂直排列的石頭，通常支撐著一個扁平的粗體，在西歐可以找到少數幾個，但是誰建造的仍是一個謎。有一種理論認為，巨石陣可能是墳墓，因為在許多石頭中和附近都有發現了人類遺骸。當地歷史學家及旅遊協會多年來提倡，把「巨石陣」移至博物館或水平面上地區。

西班牙降雨量過少，對農民而言無非是一大打擊，有農民指出，「從今年春天以來降雨量不足，需要從外地運水來滿足牲口需求」，另外也有人嘆說，辛苦種植的甜椒全部嚴重受損。

▲歐洲熱浪。（圖／路透）

▲巴黎16日下班時間突然遭暴風雨襲擊。（圖／路透）

除了西班牙，法國正面臨1958年以來最嚴重的乾旱，7月的平均降雨不到10毫米。才剛受熱浪衝擊的巴黎，16日下班時間突然遭暴風雨襲擊，下起一小時的狂風暴雨，一下就超過一個月的平均雨量，導致塞納河水位暴漲，淹沒數個地鐵站。目前各國政府已成立緊急應變小組，盡快幫助災民脫困。

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