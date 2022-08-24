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「20台人國家隊」出征柬埔寨奪冠！　他披國旗登冠軍寶座

戴興雄發佈於 2022年8月23日 星期二

記者黃翊婷／綜合報導

華人德州撲克競技協會理事長戴興雄日前帶隊20人前往柬埔寨參加「WPT世界撲克巡迴賽」，昨日（23日）透過臉書PO文報喜，「最後一天賽程400美元單敗超級深籌賽，華人撲克資深會員鄭兆廷在148位參賽選手中脫穎而出，拿下最後的冠軍！」

台灣競技撲克國家隊前往柬埔寨參加「WPT世界撲克巡迴賽」，團員鄭兆廷奪冠。（圖／翻攝自Facebook／戴興雄）

▲鄭兆廷披著國旗登上冠軍寶座。（圖／翻攝自Facebook／戴興雄）

戴興雄18日帶領一團20人「國家隊」以及國旗，前往柬埔寨金邊參加全球撲克競技「WPT世界撲克巡迴賽」，由於近期柬埔寨詐騙案件頻傳，一行人在機場一度受到航警關心。抵達位於金邊的飯店之後，他立即透過臉書PO文報平安，並分享一張1女10男的合照，以及3張高級飯店的環境照，打卡直呼「安全抵達金邊WPT世界撲克巡迴賽比賽場地，帶隊員們先來泳池邊餐廳chill一下。」

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戴興雄23日再度於臉書PO文分享好消息，「奪冠啦！」他表示，WPT世界撲克巡迴賽最後一天賽程400美元（約新台幣1.2萬元）單敗超級深籌賽，華人撲克資深會員鄭兆廷從148位參賽選手中脫穎而出，拿下最後冠軍，「台灣的國旗再度站上國際舞台，現場的隊員都很激動，感謝隊員再一次為台灣爭光，披著國旗登上冠軍寶座！」

戴興雄2019年曾前往柬埔寨參加德州撲克大賽，此次參加的是全球撲克競技的最大賽事「WPT世界撲克巡迴賽」，由於自身是在私立科大教授德州撲克競技，因此這次是以台灣「競技撲克國家隊」領隊身分，帶領20名團員出賽。他在出發前於桃園機場接受採訪時提到，對金邊的印象還不錯，人民也很友善，物價比台灣便宜，但之前比賽成績不算理想，所以今年打算再次挑戰，為國爭光力拚最高約新台幣2000萬元的獎金，只是這次他有特別提醒團員「不要落單」。

▼戴興雄帶隊前往柬埔寨比賽，出發前在機場一度被航警攔下關心。（圖／記者游宗樺攝）

台灣華人德州撲克競技協會理事長戴興雄。（圖／記者游宗樺攝）

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