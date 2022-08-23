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閨蜜謊稱「抽中柬埔寨機票」揪她旅遊！慘淪豬仔　被賣來賣去陪睡

▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

▲19歲表妹被閨蜜騙去柬埔寨。（示意圖／取自Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

台灣民眾受誘騙赴柬埔寨打工被囚受虐案頻傳，一名女網友透露，19歲的表妹被閨蜜騙去柬埔寨，重要的第一次就這樣沒了，被賣來賣去陪睡，最後姑丈找當地認識的台商，花50萬元將人贖回，回台後表妹看到網路上狂罵活該被騙，身心狀況很差，常不自覺大哭，她看了心疼，希望大家不要檢討被害人。

原PO在校園論壇Zuvio發文，19歲的表妹是個天真可愛的女孩，沒有不良嗜好，因為閨蜜騙說抽中機票，要一起去柬埔寨玩，表妹就傻傻跟人去了，「下場真的就跟電視上說的一樣，連第一次也被垃圾人蛇給奪走了，而且真的就是被賣來賣去陪睡，她也曾想過乾脆一走了之，但沒死成又被抓回來毒打」。

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最後，姑丈找在柬埔寨的台商幫忙，花了贖金50萬元，表妹才得以脫困順利回台。然而，原PO心疼表示，表妹回台後看到網路上很多人寫下「這些人就是知道要去詐騙」、「活該被騙」等等留言，身心受到極大影響，常會不自覺呆滯，或是大哭，「現在就是穩定看精神科，但不知道什麼時候才有辦法返回校園或是社會了」，希望大家多點愛，不要檢討被害者。

貼文一出，掀起網友討論，「不應該檢討受害者，如果人人都能出一份力，出一份愛心，才能建構溫暖的社會，希望大家都可以多體諒別人一點」、「防人之心不可無的觀念從小就要宣導，出門在外都要有警惕心，沒有天上掉下來的禮物會給妳，只能自己默默辛苦打拼存錢才能買東西」。

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